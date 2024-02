Украински дронове са повредили руски десантен кораб край бреговете на Крим (ВИДЕО)

У краински морски дронове са уцелили и повредили голям руски десантен кораб край бреговете на Крим, съобщи днес влиятелният информационен портал „Украинска правда“, цитиран от Ройтерс.

Медията публикува няколко видеоклипа, показващи димен стълб над небето край южния бряг на Крим, както и кръжащи над морето хеликоптери.

🔥The Main Directorate of Intelligence of Ukraine showed the attack of Magura V5 drones on the large amphibious assault ship Caesar Kunikov (BDK-64).



Another Russian ship joins the list of destroyed naval Black Sea Fleet, sunk off the coast of Crimea. pic.twitter.com/L9E1jYsTmd