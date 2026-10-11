Трагедия край Джибути: Най-малко 139 мигранти загинаха при корабокрушение

Н ай-малко 139 мигранти са загинали, а още 84 души са в неизвестност след инцидент с плавателен съд край бреговете на Джибути, съобщи Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от ДПА.

В предходни данни за инцидента се съобщаваше за 109 жертви, от които 52 мъже, 42 жени и 15 деца.

Плавателният съд е пътувал от Джибути към Йемен, посочват от организацията.

🇩🇯 At least 139 migrants died, including 15 children, and 84 went missing when an overcrowded boat sank while heading from Djibouti to Yemen, a UN agency said Sunday. ➡️ https://t.co/jZ8NPJzMnn https://t.co/ZyIFvTTUIw — AFP News Agency (@AFP) October 11, 2026

„Това е огромна загуба на човешки животи“, заяви Александър Коасак, ръководител на мисията на МОМ в Джибути.

„Нашите екипи са на място и работят съвместно с местните власти за оказване на спешна помощ. Тази трагедия е ярко напомняне за опасностите, пред които са изправени мигрантите по този миграционен маршрут в търсене на икономически възможности“, заяви Коасак.

Според оцелелите лодката се е преобърнала в четвъртък вечерта близо до пристанището на град Обок в северната част на Джибути.

Повече от 80 души са оцелели след корабокрушението, като всички са граждани на Етиопия, казаха още от МОМ.