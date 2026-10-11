Свят

Трагедия край Джибути: Най-малко 139 мигранти загинаха при корабокрушение

Стотици етиопски граждани са пострадали при корабокрушение в опит да достигнат до Йемен

11 октомври 2026, 18:04
Трагедия край Джибути: Най-малко 139 мигранти загинаха при корабокрушение
Източник: Getty

Н ай-малко 139 мигранти са загинали, а още 84 души са в неизвестност след инцидент с плавателен съд край бреговете на Джибути, съобщи Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от ДПА.

В предходни данни за инцидента се съобщаваше за 109 жертви, от които 52 мъже, 42 жени и 15 деца.

Плавателният съд е пътувал от Джибути към Йемен, посочват от организацията.

„Това е огромна загуба на човешки животи“, заяви Александър Коасак, ръководител на мисията на МОМ в Джибути.

„Нашите екипи са на място и работят съвместно с местните власти за оказване на спешна помощ. Тази трагедия е ярко напомняне за опасностите, пред които са изправени мигрантите по този миграционен маршрут в търсене на икономически възможности“, заяви Коасак.

Според оцелелите лодката се е преобърнала в четвъртък вечерта близо до пристанището на град Обок в северната част на Джибути.

Повече от 80 души са оцелели след корабокрушението, като всички са граждани на Етиопия, казаха още от МОМ.

Източник: Александър Евстатиев/БТА    
мигранти трагедия Джибути Йемен корабокрушение жертви Международна организация по миграция миграционен маршрут Етиопия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Доналд Тръмп разкри неочакваната причина за впечатляващия ръст на сина си Барън

Доналд Тръмп разкри неочакваната причина за впечатляващия ръст на сина си Барън

Арестуваха мъжа, планирал нападение срещу премиера Доналд Туск

Арестуваха мъжа, планирал нападение срещу премиера Доналд Туск

Нов удар по летището в Рияд: Пожар на Терминал 4 след атака със снаряд

Нов удар по летището в Рияд: Пожар на Терминал 4 след атака със снаряд

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
Защо котките обичат да седят нависоко

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
Тръмп поиска нов президент на Украйна: Москва ликува, Киев отвърна
Ексклузивно

Тръмп поиска нов президент на Украйна: Москва ликува, Киев отвърна

Преди 11 часа
<p>Фалшива новина за смъртта на Десислава Банова-Плевнелиева разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Десислава Банова-Плевнелиева разтърси мрежата

Преди 10 часа
<p>Октомврийското лято си отива, идват дъждове и застудяване</p>
Ексклузивно

Октомврийското лято си отива, идват дъждове и застудяване

Преди 12 часа
Новият ъпдейт на Windows 11 е скучен, но не може без него
Ексклузивно

Новият ъпдейт на Windows 11 е скучен, но не може без него

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кениецът Кенеди Роно триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон

Кенийски триумф на Софийския маратон: Кенеди Роно и Уини Джебет спечелиха титлите

България Преди 2 часа

Кенийските атлети окупираха почетните стълбички и при мъжете, и при жените в състезание с рекордните над 6000 участници

10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

България Преди 3 часа

Данните на Евростат показват лек спад в тази тенденция за последните десет години, но България остава в челната тройка в Европа

Нов ултиматум от хутите: Предупредиха пътниците и авиокомпаниите да избягват Саудитска Арабия

Нов ултиматум от хутите: Предупредиха пътниците и авиокомпаниите да избягват Саудитска Арабия

Свят Преди 3 часа

Йеменските бунтовници отправиха нов ултиматум, докато летище „Крал Халид“ в Рияд остава затворено след кървавото нападение

Министерството на правосъдието на САЩ разследва пет водещи телевизии

Министерството на правосъдието на САЩ разследва пет водещи телевизии

Свят Преди 3 часа

Разследването срещу Ей Би Си, Си Би Ес, Си Ен Ен, Ен Би Си и „Фокс Нюз“ е за възможен антитръстов бойкот след протеста им срещу ограниченията за медии в Белия дом

Лошото време в Италия нанесе сериозни щети в Сицилия, Пулия и Бари

Лошото време в Италия нанесе сериозни щети в Сицилия, Пулия и Бари

Свят Преди 3 часа

Бури и проливни дъждове нанесоха сериозни щети в Южна Италия, като наводниха криптата на базиликата „Сан Никола“ в Бари

Историческо дъно: Рейтингът на Еманюел Макрон падна до рекордните 15%

Историческо дъно: Рейтингът на Еманюел Макрон падна до рекордните 15%

Свят Преди 4 часа

Само 15 на 100 от французите одобряват политиката на държавния глава на фона на продължаващи протести и икономическо недоволство

Полският премиер Доналд Туск

Извънредно положение в Полша: Спешна среща на службите заради готвен атентат срещу Доналд Туск

Свят Преди 4 часа

Агенцията за вътрешна сигурност и полицията предприемат извънредни мерки за сигурност във Варшава

Световна вълна от недоволство след атентата на летището в Рияд с 12 загинали

Световна вълна от недоволство след атентата на летището в Рияд с 12 загинали

Свят Преди 4 часа

Световните лидери категорично осъдиха кървавия атентат с 12 загинали и над 300 ранени, определяйки го като опасна ескалация и терористичен акт

Москва съобщи за ново настъпление в Украйна: Четири села под руски контрол

Москва съобщи за ново настъпление в Украйна: Четири села под руски контрол

Свят Преди 4 часа

Две от тях са в Харковска област, а другите две - в окупираната от Русия част на Донецка област

<p>Зеленски: Спираме ударите по руски рафинерии, но при условие</p>

Зеленски постави условие на Москва: Спираме ударите по рафинерии, ако Русия спре атаките

Свят Преди 5 часа

Украинският президент заяви, че всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна. Изявлението му идва след призив на Доналд Тръмп Киев да прекрати ударите по руски петролни обекти

„Опасна ескалация“: ЕС осъди атаката срещу летището в Рияд

„Опасна ескалация“: ЕС осъди атаката срещу летището в Рияд

Свят Преди 5 часа

В нападението срещу летището вчера загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени

„Възелче в ранен стадий“: Папа Лъв XIV се подготвя за операция на белия дроб

„Възелче в ранен стадий“: Папа Лъв XIV се подготвя за операция на белия дроб

Свят Преди 5 часа

Образуванието е било открито при скорошен медицински преглед

Половината машини за изборите вече са ремонтирани, 3000 са с нови части

Половината машини за изборите вече са ремонтирани, 3000 са с нови части

България Преди 5 часа

Всичките 12 800 устройства трябва да бъдат готови до края на следващата седмица. Некачествената хартия е повредила най-много принтери, обясниха от „Сиела Норма“

Мъж почина след масово сбиване в Русенско, двама са арестувани

Мъж почина след масово сбиване в Русенско, двама са арестувани

България Преди 6 часа

Полицията разпитва свидетели и изяснява обстоятелствата около инцидента

Борисов предупреди за недостиг на дизел: Спрете износа и трупайте резерви

Борисов предупреди за недостиг на дизел: Спрете износа и трупайте резерви

България Преди 6 часа

Лидерът на ГЕРБ призова за повече производство и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди и за растящ държавен дълг, критикува разходите на управляващите и коментира сигурността в Черно море

Полската полиция получи сигнал за възможна атака срещу Доналд Туск

Полската полиция получи сигнал за възможна атака срещу Доналд Туск

Свят Преди 6 часа

Властите засилват мерките за сигурност след информация за потенциална заплаха срещу премиера и министъра на отбраната

Всичко от днес

От мрежата

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg
1

Край на октомврийското лято

sinoptik.bg
1

Слънцето се "усмихна" на астрономите

sinoptik.bg

Любомир Жечев показа трогателни кадри с бременната си любима

Edna.bg

Как да поддържаме косата си здрава и блестяща през есента

Edna.bg

Първият морски посланик на България предупреди, че цялото Черно море е обявено за военна зона

Nova.bg

Мъж почина след масово сбиване в Русенско

Nova.bg