Доналд Тръмп разкри неочакваната причина за впечатляващия ръст на сина си Барън

Д оналд Тръмп споделя 20-годишния си син Барън със съпругата си Мелания и не пропуска възможност да коментира забележителната височина на момчето си, пише HELLO!

Барън Тръмп определено е наследил високия ръст на родителите си, като на 20 години вече извисява снага до внушителните 201 см (6 фута и 7 инча). За сравнение – самият Доналд Тръмп е висок 190 см, а Мелания – 180 см.

Тръмп засегна темата за ръста на Барън през януари 2024 г., веднага след партийното събрание в Айова, отдавайки заслугата на тъщата си Амалия Кнавс, която почина същия месец.

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„Боже, колко много се грижеше тя за Барън“, каза той тогава за покойната майка на Мелания. „Ето как стана толкова висок – ядеше единствено нейната храна.“, добавя той.

Той сподели пред събралото се множество, че Амалия е „горе на небето, гледа ги отвисоко и се гордее с тях“.

„Просто искам да кажа: Амалия, ти си специална. Ти си един от най-прекрасните хора, които познавам“, продължи той. „Това беше труден период за цялото семейство, но тя беше невероятна. Затова искам да ѝ благодаря за всичко, което направи за нашето семейство и за съпруга си. Страхотни хора, прекрасни родители за всички ни и особено за Барън.“, добавя той.

Тръмп се пошегува и за предпочитания спорт на сина си, отбелязвайки, че според него момчето е създадено за баскетбол.

„Казах му: „Ти трябва да станеш баскетболист“. А той ми отвърна: „Е, всъщност повече харесвам футбол, татко“. Тогава си помислих... с този ръст аз лично бих предпочел баскетбола, но няма как да ги убедиш във всичко.“, казва президентът.

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Животът на Барън далеч от светлините на прожекторите

Когато Барън стъпи за първи път в Белия дом, той беше едва на 11 години. Днес, на 20, той вече е студент първа година в престижния Нюйоркски университет, където учи бизнес.

През годините майка му яростно го пазеше от медийното внимание и правеше всичко възможно да съхрани личния му живот. През последната година обаче Барън за първи път се включи активно в кампанията на баща си, а бившият водещ на шоуто „Стажантът“ разкри колко ценна е била помощта на най-малкия му син.

Тръмп гостува в редица популярни подкасти, включително тези на Джо Роган и Логан Пол – стъпка, предприета именно благодарение на съветите на Барън как да достигне до по-младата аудитория.

„Той ми разказва за всички популярни момчета“, сподели Тръмп пред Мария Бартиромо през октомври. „Хора, за които никога преди не бях чувал.“, добавя той.

Старши съветникът на президента, Джейсън Милър, също разкри пред подкаста Playbook Deep Dive на Politico, че Барън перфектно усеща пулса на младото поколение.

„Барън участваше активно в избора и препоръчването на редица подкасти, в които трябваше да гостуваме“, обяснява той. „Трябва да ви кажа – свалям му шапка на това момче. Всяка една от неговите препоръки се оказа пълен хит в рейтингите и буквално взриви интернет. Справи се страхотно.“, добави той.