Арестуваха мъжа, планирал нападение срещу премиера Доналд Туск

М ъж, който е отправял заплахи и е планирал нападение срещу полския премиер Доналд Туск, е бил арестуван, съобщи министърът на вътрешните работи на страната Марчин Кервински, цитиран от Асошиейтед прес.

Полската полиция получи сигнал за възможна атака срещу Доналд Туск

Кервински не предостави подробности относно самоличността на мъжа или вида на планираното нападение.

„Мъжът, заплашил с нападение, е задържан“, написа Туск в социалната мрежа Екс, като благодари на полицията за бързите и решителни действия.

Polish police have detained a man suspected of planning an attack on Prime Minister Donald Tusk [@donaldtusk], the country’s interior minister announced. Security services held an emergency meeting following emailed threats, as authorities investigate a possible assassination risk. https://t.co/LPNHelL5rw — TVP World (@TVPWorld_com) October 11, 2026

Полша е в състояние на повишена готовност след поредица от нападения с хладно оръжие в училища през тази седмица, както и поради опасения от евентуална руска хибридна атака, целяща да отслаби подкрепата на Запада за Киев.

По-рано днес полската полиция съобщи, че е получила информация за възможен заговор за нападение срещу Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

„Приемаме този въпрос изключително сериозно“, заяви Яцек Добжински, говорител на министъра, отговарящ за полските разузнавателни служби. Той посочи, че според властите е съществувала голяма вероятност заплахите да бъдат приведени в изпълнение.

Извънредно положение в Полша: Спешна среща на службите заради готвен атентат срещу Доналд Туск

Добжински направи изявлението си след извънредно съвещание на службите за сигурност, полицията и представители на Министерството на вътрешните работи. той обясни, че информацията първо е постъпила в Службата за държавна охрана, която я е предала на полицията.

Говорителят на правителството Адам Шлапка заяви пред полските медии, че Туск е научил за заплахата рано тази сутрин. Той добави, че макар длъжностните лица понякога да получават заплахи, тази е била изключително тревожна на фона на скорошните инциденти в страната. През тази седмица в рамките на четири дни бяха извършени три нападения в училища, при които загина един човек, а мнозина бяха ранени.

Миналия месец Туск предупреди за вероятна ескалация на хибридните атаки от страна на Русия по източния фланг на НАТО, макар Москва да отрича подобни намерения.