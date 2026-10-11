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„Бихте ли искали майка ви гола?“: Майката на Илон Мъск откровено за голите снимки и бръчките

В новата си книга „Вечна“ 78-годишният модел и диетолог Мей Мъск разкрива защо почти се е отказала от историческата си корица за Sports Illustrated, как децата ѝ са реагирали на предложението да позира гола за TIME и каква е тайната ѝ за увереност

11 октомври 2026, 20:00
„Бихте ли искали майка ви гола?“: Майката на Илон Мъск откровено за голите снимки и бръчките
Източник: Getty

М ей Мъск почти пропуснала шанса да направи фурор по бански костюм за Sports Illustrated, защото се притеснявала, че ще изглежда „сбръчкана“ в емблематичното списание.

Родената в Канада и израснала в Южна Африка манекенка влезе в историята през 2022 г., превръщайки се в най-възрастния модел на корицата на Sports Illustrated Swimsuit – тогава на 74 години. По-късно Марта Стюарт счупи този рекорд, появявайки се на корицата на 81 години през 2023 г., пише Fox News.

Днес Мъск си спомня за този важен етап и за целия си път от самотна майка на три деца до търсен модел в новата си книга „Вечна“.

„На моята възраст човек има бръчки и целулит по ръцете и бедрата, затова предпочитам да нося дълги ръкави“, споделя майката на технологичния магнат Илон Мъск. „Идеята да се снимам по бански ми беше изключително неудобна. Но тогава дъщеря ми ми се обади. Казах ѝ, че фотосесията ще е в Белиз. Тя веднага реагира: „Трябва да отидеш. Белиз е прекрасен.“ Затова го направих. Поех риска.“, казва тя. 

В книгата си Мъск пише: „Все още бях на 73 години. Кожата ми носеше белезите от постоянните колебания в теглото през целия ми живот, включително по време на бременностите. Сбръчкана съм и имам целулит. Аз – модел на бански?“

Въпреки притесненията си, Мъск споделя, че се е чувствала напълно спокойна, когато започнала да позира пред фотографа Ю Цай. За специалния случай тя дори облякла цветни бикини.

„Беше много необичайно“, казва тя през смях. „През целия ми живот са ми казвали, че не ставам за модел на бански. Когато човек си представи такъв модел, обикновено се сеща за момичетата на Victoria's Secret – това са наистина специфични пропорции. За мен това беше предизвикателство. Но както винаги казвам, човек трябва да рискува в живота. A и знаех, че няма да публикуват грозни снимки. В един момент се отпуснах толкова много, че дори танцувах с местните хора. Бях във възторг, че опознавам нова страна и нова култура – точно това обичам да правя. И успях да се зарадвам на това, което съм.“, добавя тя.

Връщайки се назад, Мъск се чуди защо изобщо е била толкова нервна.

„Когато жените отидат на плажа, те се завиват с кърпи“, казва тя. „Докато мъжете – те могат да са с наднормено тегло и пак да се разхождат по слипове с пълно самочувствие. Време е наистина да променим това. Ако някой мъж обиди тялото ви, просто му кажете да се разкара. Винаги ще има някой, който ще изпита нужда да ви обиди. Не е справедливо, но всичко се свежда до това да приемете себе си и да не се извинявате за това какво изглеждате.“, добавя тя.

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Мъск не се е подложила на никакви разкрасителни процедури или подмладяване за корицата. Нейната запазена марка – сребристата ѝ коса – останала същата.

„Защо трябва да си боядисвам косата?“, пита тя. „Трябваше да боядисвам корените си на всеки четири седмици и го правех сама. Косата ми стана изключително чуплива и изтощена. Когато растеше, просто реши да я подстрижа късо. Малко след това вече имах четири билборда на Таймс Скуеър. Не се чувствах като баба. Чувствах се модерна.“, добавя тя.

Това далеч не е първият път, в който Мъск поема подобен риск в кариерата си на модел.

В книгата си тя описва телефонен разговор със своя агент: „Утре ще позираш гола за корицата на списание TIME. Ти си единственият модел, когото искат, и няма да се откажат.“

До този момент Мъск никога не се бе снимала гола – просто защото, както сама пише, „никой никога не ме беше пита.“

Преди да се съблече за снимките обаче, тя потърсила съвет от децата си.

„Вдигнах телефона, за да се обадя първо на Илон, но се спрях“, пише Мъск. „Знаех какво ще каже: „Абсолютно не.“ Той не беше от синовете, които искат майка им да е гола по кориците на списанията. Не че е срамежлив, но определено е по-консервативен по отношение на голотата. Затова се обадих на Тоска. Не се изненадах, че и тя не бе във възторг от идеята: „Ти никога не си се снимала гола!“, каза тя. Инстинктът ѝ беше да ме защити – не искаше да рискувам с някое неприятно преживяване.“, добавя тя.

„Накрая се обадих на Кимбъл“, продължава тя. „От трите ми деца той е най-спокойният и най-широко скроеният. (Той се запозна с настоящата си съпруга на фестивала Burning Man.) Неговата гледна точка беше съвсем различна: „Това е списание TIME, това е журналистика“, каза той. „Не е някакво булевардно списание. Ще бъде направено с вкус. Няма за какво да се притесняваш. Направи го.“, добавя тя.

Мъск споделя пред Fox News Digital, че за нея е било изключително важно да получи подкрепата на децата си, преди да приеме фотосесията.

„Е, вие бихте ли искали майка ви да бъде гола на корицата на списание?“, пита тя. „Кимбъл беше този, който ме окуражи и ми каза, че всичко ще бъде с вкус. Той винаги е бил свободен дух и аз му имам доверие. Когато пристигнах на терен, екипът беше изключително внимателен. Гримьорът обработи цялото ми тяло, направиха ми косата и много дискретен грим. След това ме поставиха пред огледало, за да виждам точно това, което вижда и фотографът.“, добавя тя.

„Фотографът влезе и след около пет минути всичко приключи“, спомня си тя. „Бързо и с цялото уважение. Веднага ми донесоха халат, преоблякох се и си тръгнах. Това беше всичко.“, казва тя.

За Мъск остаряването с увереност не е просто приемане на бръчките и побелялата коса. Като дългогодишен диетолог, тя вярва, че грижата за здравето е ключова, за да се чувства човек добре на всяка възраст.

„С напредването на възрастта свалянето на килограми става все по-трудно“, обяснява тя. „Винаги казвам на пациентите си да планират предварително. Ако огладнеете и нямате подръка салата, ще посегнете към поничката. Също така – яжте само когато наистина изпитвате глад. A когато сте гладни, се уверете, че около вас има здравословна храна, а не десерти или шоколади. Когато някой пациент не приемаше процеса сериозно, му казвах: „Няма смисъл да идвате повече.“, споделя тя.

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„Дори 5 килограма отгоре могат да ви накарат да се чувствате неудобно“, допълва тя. „Дрехите ви стягат и губите увереност. Трябва да следите с какво се храните. Ако даден пациент не спазва препоръките, трябваше да обясни защо. Човек трябва да носи отговорност пред себе си, ако иска да прави по-разумен избор за здравето си.“, казва тя.

Мъск споделя, че всяко следващо десетилетие от живота ѝ е било по-хубаво от предишното. На 78 години тя приема възрастта си с радост и се надява да вдъхнови и други жени да направят същото.

„Когато майка ми беше на 86 години, тя се премести от Южна Африка в Канада и започна всичко отначало“, разказва тя. „Тя беше художничка. Когато наближи 90-те, ръцете ѝ вече бяха твърде слаби за дърворезбата, която толкова обичаше. Затова на 94 години започна да се занимава с дигитално изкуство на компютър – по-голямата ми сестра я научи. Почина на 98, но до последния си ден остана любопитна, заета и търсеща.“, добавя тя.

„Никога не си твърде стар, за да започнеш отначало“, категорична е Мъск. „И не се притеснявайте за бръчките. Мъжете не се тревожат дали се сбръчкват – те просто си запазват самочувствието. Когато се чувстваш несигурен, ставаш по-малко привлекателен. Аз не съм правила нищо по лицето си, защото искам да мога да се намръщя и да имам мимика. И най-важното – не се обграждайте с хора, които ви карат да се съмнявате в себе си. Те не са ви приятели. Винаги ще има кой да се опитва да ви спъне, но не бива да оставате на земята. Просто се изправете и покажете на какво сте способни и кои сте в действителност.“, добавя тя.

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