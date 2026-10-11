Синди Крауфорд и съпругът ѝ се появиха публично за първи път след смъртта на сина им

С инди Крауфорд и Ранди Гербер направиха първата си поява след смъртта на своя син Пресли Гербер.

60-годишният супермодел и 64-годишният бизнесмен бяха уловени от папараци да се разхождат заедно на плажа Зума Бийч в Малибу, Калифорния, в събота, 10 октомври.

Дългогодишната двойка се държеше за ръце и запази дискретно поведение по време на дневната разходка.

Cindy Crawford and Rande Gerber Hold Hands During First Public Outing Since Son Presley’s Death https://t.co/fC6zjKqHsy — People (@people) October 11, 2026

Пресли почина в реабилитационен център на 20 септември на 27-годишна възраст, показват данните от съдебния медицински експерт на окръг Лос Анджелис, получени от PEOPLE.

Според записи, получени от PEOPLE, сигнал до полицията в Санта Моника за спиране на сърдечната дейност е подаден в 9:35 ч. местно време същия ден, а друг диспечерски доклад разкрива, че спешните екипи са се отзовали на сигнал за свръхдоза на същия адрес.

В изявление, разпространено на 21 септември, полицията в Санта Моника съобщи, че при пристигането си в реабилитационния център полицаите са открили Пресли мъртъв. Оттам добавиха, че детективите разследват смъртта като „вероятна свръхдоза“, като подчертаха, че „няма данни за насилствена смърт“.

Официалната причина и начинът на смъртта ще бъдат установени от Департамента по съдебна медицина на окръг Лос Анджелис, а разследването продължава.

Преди смъртта си Пресли открито бе говорил за своето психично здраве и борбата си със зависимостта по време на публични изяви и в своя профил в социалните мрежи.

Cindy Crawford and Rande Gerber hold hands on beach in somber outing three weeks after son Presley died https://t.co/Efbb14M6mK — Daily Mail (@DailyMail) October 10, 2026

Източник сподели преди това, че Крауфорд и Ранди са прекарали „години“, помагайки на Пресли да търси лечение, включително терапия, стационарна и амбулаторна рехабилитация и „най-различни хомеопатични терапии“.

Близък до семейството човек заяви пред PEOPLE, че тя и Ранди неотлъчно са участвали в живота на сина си. „Това никога не е била ситуация с двама отсъстващи холивудски родители“, посочи източникът. „Синди и Ранди нямаше как да бъдат по-подкрепящи към Пресли. Те винаги са били до него и са правели всичко по силите си, за да му помогнат. Семейството винаги е било невероятно сплотено и Пресли беше дълбоко обичан.“, споделя още той.

Близък до 25-годишната Кая също сподели пред PEOPLE, че семейството е в „пълен шок“ след смъртта на Пресли, като добави: „Те са скърбящи отвъд думите. Кая обожаваше това, че Пресли бе толкова открит за своите трудности; семейството му се гордееше изключително много, че той черпеше сили от това да помага на другите.“