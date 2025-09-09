Ужасяващо видео показва как 23-годишна украинска бежанка е намушкана до смърт във влак в САЩ

Българи жертви на измами в Германия - фалшиви обещания за работа и измами с помощи

У жасяващо видео показва как мъж намушква до смърт 23-годишната украинска бежанка Ирина Зарутска във влак от железница в Шарлът. Това е случай, който се превърна във взривоопасна тема, след като администрацията на Доналд Тръмп обеща да предприеме твърди мерки срещу престъпността в големите, предимно демократически градове.

Непровокираната атака, разследвана от ФБР, се е случила малко преди 22:00 ч. на 22 август, съобщи полицията на Шарлът-Мекленбърг. Обаждане на спешния телефон е съобщило, че жена е намушкана в гърлото.

Жертвата, Ирина Зарутска, е избягала от Украйна през 2022 г. заедно с майка си, сестра си и брат си, за да се спаси от войната с Русия. В некролога ѝ се отбелязва, че тя "бързо е прегърнала новия си живот в Съединените щати".

Зарутска била талантлива художничка, работела в пицарията "Zepeddie’s" и мечтаела да стане ветеринарен асистент.

Заподозреният, 34-годишният Декарлос Браун, е бил откаран в болница за лечение на порезна рана и обвинен в убийство от първа степен. Към момента на нападението той е бил бездомник, има криминално досие и е страдал от психични проблеми, съобщават негови близки пред CNN .

Ужасът във влака

Видеозаписът показва как Зарутска влиза във вагона и сяда точно пред заподозрения. Слушайки музика със слушалки и облечена с тениска на пицарията, където работела, тя гледала телефона си.

Около четири минути след качването ѝ, мъжът, идентифициран от полицията като Браун, вади нож от джоба си. Докато Зарутска продължава да гледа телефона си, той разгъва ножа.

След това видеото показва как Браун скача, хваща предната метална дръжка с лявата си ръка и намушква младата жена с дясната.

Зарутска се свила, придърпвайки коленете си към гърдите, и поставила ръка върху устата си. След около 15 секунди паднала на пода, показва видеото. Няма данни двамата да са имали каквото и да е взаимодействие преди нападението.

Съдия разпореди Браун да бъде подложен на 60-дневно психиатрично изследване в местна болница.

Минало, белязано от престъпления и психични проблеми

Браун има дълга криминална история, включително присъди за въоръжен грабеж, кражба и взлом. Роднини разказват, че е страдал от

шизофрения,

халюцинации и

параноя.

Бил е агресивен и през 2022 г. нападнал собствената си сестра, която по-късно се отказала от обвиненията заради психичното му състояние.

Тя разказва, че брат ѝ често вярвал, че правителството е имплантирало чип в тялото му и че "чува гласове". "Мисля, че онази вечер той просто се пречупи", казва тя.

След ареста си Браун признал пред сестра си, че нападнал Зарутска, "защото тя му четяла мислите".

Майка му, Мишел Деуит, също разказва, че синът ѝ е бил бездомник и е живял в приют. Тя се опитала да го настани в дългосрочна институция, но безуспешно. "Системата го провали", казва тя пред местна телевизия.

Само ден преди нападението Браун посетил дома ѝ, казал, че е изписан от болница, и помолил да остане. На следващата сутрин тя го завела до приют и му казала "Обичам те", преди да отиде на църква.

Политически отзвук

Случаят придоби национална известност, след като видеото бе разпространено, а бившият съветник на Белия дом Илон Мъск публикува няколко пъти за него в платформата X.

Администрацията на Доналд Тръмп реагира остро. Президентът нарече убиеца "луд човек, безумец" и заяви, че ще се вземат "твърди мерки" срещу престъпността. "Когато има ужасяващи убийства, трябва да има и ужасяващи действия", каза той.

Републиканците в Северна Каролина обвиниха местните власти и кмета Ви Лайлс, че не са осигурили безопасност. Белият дом подчерта, че освобождаването на Браун след предишен арест го е оставило "свободен да заколи невинна жена".

Кметът Лайлс първоначално излезе с изявление, в което акцентира върху психичното здраве и бездомничеството, без да спомене името на жертвата, което предизвика критики. По-късно тя почете паметта на Зарутска и обеща повече полиция в обществения транспорт.

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че ще започне разследване за евентуално спиране на федералното финансиране за железницата в Шарлът, а други представители на Белия дом упрекнаха медиите, че не отразяват достатъчно случая.

Спад на престъпността

Според полицията в Шарлът-Мекленбърг, през първата половина на 2025 г. насилствената престъпност в града е намаляла с 25% в сравнение със същия период на предходната година, а общата престъпност с 8%.

Нападението срещу Зарутска обаче шокира обществото, особено защото се случва в квартал "Саут Енд", превърнат през последните години в оживена зона с луксозни апартаменти, ресторанти и магазини.

Живот, прекъснат в изгнание

Въпреки младостта си, Зарутска вече имала диплома по изкуство и реставрация от колеж в Киев, била отдадена на скулптурата и дизайна на уникални дрехи. Обичала животните и искала да стане ветеринарен асистент.

Колежът, в който учила в САЩ, изрази "дълбока скръб" от смъртта ѝ, а колегите ѝ от пицарията написаха: "Загубихме не само невероятен служител, но и истински приятел."

"Ирина имаше златно сърце", казва семеен приятел. "Тя беше мила, винаги готова да помогне. Сърцето ми се къса, че вече я няма."

Зарутска оцелява след бомбардировките в Украйна, за да намери убежище в САЩ, но животът ѝ приключва там, в ужасяващо престъпление.

Тя оставя след себе си родители, две сестри и своя партньор.