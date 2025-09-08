Свят

Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви

Към момента няма информация за мотивите на нападателя

8 септември 2025, 14:07
Въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир, има жертви
Източник: IStock

Д вама полицаи са убити, а други двама са ранени при въоръжено нападение срещу полицейски участък в западния турски град Измир, съобщават турските медии.

Шестнадесетгодишен е заподозрян за нападението. Той открил огън с пневматична пушка срещу полицейски участък в квартал Балчова.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая написа в социалните мрежи, че заподозреният за нападението е задържан, предаде Анадолската агенция.

Нови сблъсъци между полиция и демонстранти в Истанбул

Турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи в социалните мрежи, че местната прокуратура е започнала разследване. 

Пред репортери валията на Измир Сюлейман Елбан каза, че ранените полицаи са откарани в болница и добави, че нападателят е ранен и заловен.

Нападателят първо е застрелял полицай, който е бил на пост пред участъка. Втората жертва е главен инспектор на полицията, който е убит при последвал сблъсък, каза Елбан, цитиран от Асошиейтед прес.

Полицаят, който застреля мигрант - невинен

Той допълни, цитиран от Анадолската агенция, че заподозреният извършител няма криминално досие и не е бил арестуван преди.

Турски медии съобщават, че младежът е ученик и живеел близо до участъка, а при нападението крещял „Аллах е велик“. 

Към момента няма информация за мотивите на нападателя, като името му също не се съобщава.

Източник: БТА, Нахиде Дениз    
