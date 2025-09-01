Свят

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

Само 13% подкрепят връщането към границите от преди 23 февруари 2022 г., което би изключило Крим и Донбас

1 септември 2025, 07:04
С поред скорошно проучване голяма част от украинците са за прекратяване на огъня, но само ако бъдат предоставени ясни гаранции за сигурност, съобщи ДПА. 

(Във видеото: Жертви и ранени след поредна мащабна руска атака в редица населени места в Украйна)

От 1600 анкетирани украинци 75% считат гаранциите за сигурност от Европа и САЩ за предпоставка за прекратяване на военните действия, съобщи Украинската рейтингова група.

На фона на усилията на американския президент Доналд Тръмп за преговори за прекратяване на огъня, дискусиите отдавна се фокусират върху исканията на Украйна за надеждни гаранции за сигурност, които да възпрат Русия от повторна атака в случай на постигане на мирно споразумение.

Проучването също така установи, че 82% от анкетираните смятат преговорите за реалистичен път към прекратяване на войната. От тях 62% са за включването на други страни, които да помогнат за постигането на компромис, а 20% подкрепят преки преговори с Москва.

От анкетираните 59% подкрепят прекратяването на военните действия и търсенето на компромис, а 20% искат войната да продължи, докато регионът Донбас и Кримският полуостров бъдат напълно възвърнати под управлението на Украйна. 

Само 13% подкрепят връщането към границите от преди 23 февруари 2022 г., което би изключило Крим и Донбас. Допитването е било проведено сред 1600 души в Украйна между 21 и 23 септември тази година.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
