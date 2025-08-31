Свят

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Първият американски папа говори на английски език пред събралото се на площад „Свети Петър“ множество

31 август 2025, 15:00
Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна
П апа Лъв XIV днес призова да се сложи край на „пандемията на оръжията – големи и малки“, докато проведе публична молебен за жертвите на стрелбата в католическото училище в американския щат Минесота, предаде Асошиейтед прес.

Първият американски папа говори на английски език пред събралото се на площад „Свети Петър“ множество, осъждайки атаката и „логиката на оръжията“, подклаждаща войни по целия свят.

„Молитвите ни са за жертвите на трагичната стрелба по време на училищна литургия в американския щат Минесота. Безбройните деца, убивани и ранявани всеки ден по света, са в молитвите ни. Нека се молим на Бог да спре пандемията от оръжия, ръчни и тежки, която заразява нашия свят“, заяви той.

Две деца бяха убити, 20 души бяха ранени по време на стрелбата в сряда в църква в Минеаполис, докато стотици ученици от близко католическо училище и други миряни се събираха за литургия.

Същевременно папата призова към незабавно прекратяване на огъня в Украйна и „сериозен ангажимент за диалог“ от враждуващите страни.

„Време е отговорните да се откажат от логиката на оръжията и да поемат по пътя на преговорите и мира, с подкрепата на международната общност. Гласът на оръжията трябва да бъде заглушен, докато гласът на братството и справедливостта трябва да се издигне“, допълни той.

