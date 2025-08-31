Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

П апа Лъв XIV днес призова да се сложи край на „пандемията на оръжията – големи и малки“, докато проведе публична молебен за жертвите на стрелбата в католическото училище в американския щат Минесота, предаде Асошиейтед прес.

Първият американски папа говори на английски език пред събралото се на площад „Свети Петър“ множество, осъждайки атаката и „логиката на оръжията“, подклаждаща войни по целия свят.

„Молитвите ни са за жертвите на трагичната стрелба по време на училищна литургия в американския щат Минесота. Безбройните деца, убивани и ранявани всеки ден по света, са в молитвите ни. Нека се молим на Бог да спре пандемията от оръжия, ръчни и тежки, която заразява нашия свят“, заяви той.

Pope Leo XIV renews his closeness to the Ukrainian people, appealing for an immediate ceasefire, and prays for the victims of the Catholic school shooting in Minnesota and migrants killed off the coast of Mauritania.https://t.co/s0f9R20oMW — Vatican News (@VaticanNews) August 31, 2025

Две деца бяха убити, 20 души бяха ранени по време на стрелбата в сряда в църква в Минеаполис, докато стотици ученици от близко католическо училище и други миряни се събираха за литургия.

Същевременно папата призова към незабавно прекратяване на огъня в Украйна и „сериозен ангажимент за диалог“ от враждуващите страни.

„Време е отговорните да се откажат от логиката на оръжията и да поемат по пътя на преговорите и мира, с подкрепата на международната общност. Гласът на оръжията трябва да бъде заглушен, докато гласът на братството и справедливостта трябва да се издигне“, допълни той.