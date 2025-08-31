Свят

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю

31 август 2025, 20:20
Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва
Източник: Getty

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц днес заяви, че е подготвен за продължителна война в Украйна, тъй като войните обикновено завършват с военно поражение или икономическо изтощение, а той не вижда такива сценарии на хоризонта нито за Киев, нито за Москва, предаде Ройтерс.

Коментарите на Мерц идват ден преди изтичането на крайния срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп за среща между президентите на Русия и Украйна с цел да се проправи пътят за мирни преговори. Тръмп заплаши с "последствия", ако срещата не се състои.

Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че вината е на руския президент Владимир Путин, и призоваха САЩ да наложат по-строги санкции на Москва.

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю за обществената телевизия Цет Де Еф.

Прави се опит чрез интензивни дипломатически инициативи да се сложи край на войната възможно най-бързо, но това не може да бъде "на цената на капитулацията на Украйна", защото тогава Русия просто ще насочи вниманието си към друга страна, каза той.

"И после ще дойде и нашият ред“, добави Мерц. "Това не е вариант."

В интервюто той отказа да коментира въпроса за възможното разполагане на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност в случай на сключване на мирно споразумение.

Великобритания и Франция са начело на предложението за "сила за увереността“, която да възпира потенциална бъдеща руска агресия, но перспективата Германия да се присъедини към тях предизвика безпокойство в страна, белязана от нацисткото си минало.

Кремъл заяви днес, че европейските сили пречат на мирните усилия на Тръмп и че Русия ще продължи операцията си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, отбелязва Ройтерс.

Източник: Пламен Йотински/БТА    
Фридрих Мерц Война в Украйна Мирни преговори Доналд Тръмп Владимир Путин Еманюел Макрон Санкции срещу Русия
Огромен пожар се разгоря край София
Огромен пожар се разгоря край София

Преди 23 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 21 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 1 ден
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 22 часа

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

Свят Преди 2 часа

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

България Преди 4 часа

Линейката е чакала около 20 минути, докато властите обсъждали разрешението за влизане

<p>Ключова среща: Ердоган и Си Дзинпин чертаят бъдещето на Изтока</p>

Среща на върха: Ердоган разговаря със Си Цзинпин преди форума на ШОС в Тянцзин

Свят Преди 5 часа

Двамата лидери са обсъдили редица въпроси и са оценили икономическото сътрудничество между Турция и Китай

Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Свят Преди 5 часа

Това заяви днес премиерът на страната Бенямин Нетаняху

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Свят Преди 5 часа

Първият американски папа говори на английски език пред събралото се на площад „Свети Петър“ множество

Украйна опровергава руските военни твърдения

Украйна опровергава руските военни твърдения

Свят Преди 6 часа

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия

<p>&quot;Хамас&quot; потвърди смъртта на Мохамед Синуар</p>

"Хамас" потвърди смъртта на Мохамед Синуар - един от лидерите си

Свят Преди 6 часа

Синуар беше ръководителят на "Хамас" за ивицата Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Свят Преди 7 часа

Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

България Преди 7 часа

В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи

<p>&quot;Урсула фон дер Лайен не е желана тук&quot;</p>

Протест на "Възраждане" пред ВМЗ Сопот срещу Урсула фон дер Лайен

България Преди 7 часа

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

Свят Преди 8 часа

Радиационният фон на промишлената площадка на централата и прилежащата територия не е променен

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

България Преди 8 часа

"За любителите на ветровите спортове времето е много подходящо в момента", заяви климатологът Христо Попов

<p>Кадри разказват за сватбата на най-богатата принцеса в Европа</p>

Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

Любопитно Преди 9 часа

Принцеса Мари Каролин се омъжи за венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер

Пожар на сметището в Цалапица

Пожар на сметището в Цалапица

България Преди 9 часа

Уведомени са и дежурните еколози на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 9 часа

ЦАХАЛ поразиха военна инфраструктура на "Хизбула", се казва в изявление на армията

<p>Знаете ли кого почитаме днес? Историите на двама велики светци&nbsp;</p>

Животът и мъченичеството на Св. Киприян - пример за вяра

Любопитно Преди 9 часа

Той е роден в 210 г. в заможно езическо семейство в град Картаген

Всичко от днес

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Разминавания в либидото? Ето го решението!

Edna.bg

Притча: Изречението, с което ще постигнем душевен мир

Edna.bg

НА ЖИВО: Лудогорец - Ботев Пловдив, съставите

Gong.bg

ЦСКА 1948 върна едно попадение срещу Левски

Gong.bg

Урсула фон дер Лайен в Сопот: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Протестиращи нападнаха екип на NOVA в Сопот (ВИДЕО)

Nova.bg