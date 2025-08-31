Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц днес заяви, че е подготвен за продължителна война в Украйна, тъй като войните обикновено завършват с военно поражение или икономическо изтощение, а той не вижда такива сценарии на хоризонта нито за Киев, нито за Москва, предаде Ройтерс.

Коментарите на Мерц идват ден преди изтичането на крайния срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп за среща между президентите на Русия и Украйна с цел да се проправи пътят за мирни преговори. Тръмп заплаши с "последствия", ако срещата не се състои.

Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че вината е на руския президент Владимир Путин, и призоваха САЩ да наложат по-строги санкции на Москва.

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю за обществената телевизия Цет Де Еф.

Прави се опит чрез интензивни дипломатически инициативи да се сложи край на войната възможно най-бързо, но това не може да бъде "на цената на капитулацията на Украйна", защото тогава Русия просто ще насочи вниманието си към друга страна, каза той.

"И после ще дойде и нашият ред“, добави Мерц. "Това не е вариант."

В интервюто той отказа да коментира въпроса за възможното разполагане на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност в случай на сключване на мирно споразумение.

Великобритания и Франция са начело на предложението за "сила за увереността“, която да възпира потенциална бъдеща руска агресия, но перспективата Германия да се присъедини към тях предизвика безпокойство в страна, белязана от нацисткото си минало.

Кремъл заяви днес, че европейските сили пречат на мирните усилия на Тръмп и че Русия ще продължи операцията си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, отбелязва Ройтерс.