Уилям и Кейт почетоха по трогателен начин паметта на продавач на пица

П ринцът и принцесата на Уелс написаха трогателно писмо в памет на продавача на пица, с когото се запознали, след като той почина от рак само няколко седмици след като Катрин беше диагностицирана с болестта.

Собственикът на пицария „Малък дракон“ и баща на две деца Питър Морис е починал през май на 47-годишна възраст, а Уилям изпрати съболезнователно писмо до скърбящата му вдовица Трейси.

William and Kate pay touching tribute to 'hugely-dedicated' pizza-seller they met on engagement after he dies of cancer, aged 47 - sending a letter to the father-of-two's grieving widow https://t.co/YqMIhjcYqH pic.twitter.com/qv14DF7yXH