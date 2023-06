Удобства за мигранти: Риши Сунак предоставя луксозни круизни кораби

М игрантите от Ламанша ще бъдат настанени за първи път на круизни кораби, съгласно плана на Риши Сунак за справяне с кризата. Министерството на вътрешните работи очаква да настани около 1000 пристигащи на борда на два кораба, които вероятно ще бъдат закотвени в Мърсисайд и евентуално в Тийсайд.

Имената на корабите и местата, където ще бъдат разположени, се пазят в строга тайна. Въпреки това корабът MS Victoria е бил използван за временно настаняване на украински бежанци в Шотландия и се очаква да бъде на разположение през следващите седмици.

За първи път пристигащите от Ламанша ще бъдат настанени на круизни кораби. MS Victoria е закотвен в Leith, Единбург, но според съобщенията ще бъде свободен от средата на юли.

За него се твърди, че разполага с киносалон, развлекателна сцена и луксозни каюти - въпреки че не е ясно дали са направени промени за сегашното му предназначение, предава Daily Mail.

