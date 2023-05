Сложна нова измама: Англичани получават хиляди, за да се представят за бащи на бебетата на жени мигранти

Н ова измама за получване на разрешение за пребиваване и виза превзе интернет. Предлагат на английски мъже до 10 000 паунда, за да добавят имената си в актовете за раждане на майки, които са мигранти. Като това дава възможност на детето да получи британско гражданство, а на майките - разрешение за пребиваване.

Измамниците използват Facebook, за да рекламират бизнеса си, и твърдят, че са помогнали по този начин на хиляди жени, пише BBC. Facebook казва, че подобно съдържание е забранено от неговите правила.

Разследването на BBC Newsnight установи, че измамите се извършват в различни общности в Обединеното кралство. То е разкрило агенти, действащи на територията на Обединеното кралство, които намират британски мъже за фалшиви бащи.

Техен представител е преминал под прикритие, представяйки се за бременна жена, която е в Обединеното кралство нелегално, и разговаря с хора, предлагащи тези услуги.

Един от агентите, който се казва Тай, ѝ казал, че разполага с множество британски мъже, които могат да действат като фалшиви бащи, и предложил "пълен пакет" за 11 000 лири.

Той описва процеса като "много лесен" и казва, че "ще направи всичко", за да получи детето британски паспорт. Тай, който не се е рекламирал във Facebook, казал, че ще съчини убедителна история, за да заблуди успешно властите.

