Лодка се преобърна в езерото Маджоре, има загинали

Ч етирима души са загинали, след като лодка с туристи се е преобърнала в езерото Маджоре при силен вятър, съобщиха от италианската противопожарна служба.

Лодката се преобърнала в неделя край Лизанца, в южния край на езерото в Северна Италия, след като времето внезапно станало бурно.

"Открити бяха телата на четирима души", заяви пред АФП говорителят на пожарната Лука Кари.

Президентът на област Ломбардия Атилио Фонтана заяви в неделя, че "вихрушка" е причинила преобръщането на лодката с дължина 16 метра.

