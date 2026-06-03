Свят

Учени са пренасяли смъртоносен вирус в куфар в САЩ

113 флакона биологичен материал са открити на летище в Детройт, властите проверяват случая

3 юни 2026, 15:58
Учени са пренасяли смъртоносен вирус в куфар в САЩ
Източник: iStock/Getty Images

Д вама учени, работещи в лаборатория на Националните институти по здравеопазване (NIH) в щата Монтана, са обвинени в заговор за контрабанда на деактивиран вирус mpox в Съединените щати и в даване на неверни показания пред властите.

Федералните правоохранителни органи съобщиха във вторник, че срещу двамата е повдигнато обвинение за съучастие в незаконно пренасяне на биологичен материал и за предоставяне на невярна информация.

Според изявление на Министерството на правосъдието, обвиняемите са Винсент Мюнстер, награждаван учен и ръководител на секцията по вирусна екология в лабораториите Rocky Mountain в град Хамилтън, щата Монтана, и Клод Кве, изследовател, работещ в неговия екип. Мюнстер е гражданин на Нидерландия, а Кве е от Камерун.

Двамата не са отговорили на искания за коментар, отправени чрез платформата LinkedIn.

  • Пътуване от Република Конго до Съединените щати

По данни на властите, Мюнстер и Кве работят с опасни патогени в лабораторията, която оперира на най-високото ниво на биологична безопасност, разрешено за работа с най-рискови вируси.

Обвиненията идват седмица след като републиканският сенатор от Монтана Тим Шийхи поиска проверка на лабораторията от страна на надзорния инспекторат на Министерството на здравеопазването, след инцидент, при който маймуна, заразена с хеморагична треска Крим-Конго, е ухапала служител през миналата година.

В искането си Шийхи се позовава и на сигнал на вътрешен подател, оповестен от консервативната организация за защита на животните White Coat Waste, насочен срещу Мюнстер.

Медия и политически коментатори, включително инфлуенсърът Лора Лумер, близка до президента на Съединените щати Доналд Тръмп, също са привлекли обществено внимание към случая и са призовали за федерална намеса срещу лабораторията и срещу Мюнстер.

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  • Как е бил открит биологичният материал

Според Министерството на правосъдието, Федералното бюро за разследване, Службата за митническа и гранична защита и инспекторатът към Министерството на здравеопазването са установили, че двамата са пристигнали на летището в Детройт през януари, идвайки от Бразавил, столицата на Република Конго.

При проверка от граничните служители те са носели голям черен пластмасов куфар.

„Мюнстер и Кве са заявили невярно пред служителите, че в куфара се намират диагностично и тестово оборудване“, се посочва в изявлението на Министерството на правосъдието.

При последваща проверка са открити 113 флакона. От тях 20 са били тествани до момента, като 17 съдържат вирус mpox, заболяване, причиняващо кожни обриви и което е ендемично за региона и понякога може да бъде фатално.

  • Какво представлява вирусът mpox

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), при епидемията през 2022 г. в Съединените щати са регистрирани над 30 000 случая и 42 смъртни случая.

Министерството на правосъдието уточнява, че вирусът, който двамата са пренасяли, е бил деактивиран, което означава, че е модифициран така, че не може да се размножава или да инфектира клетки.

Един от флаконите е съдържал вируса варицела (варицела-зостер), който може да бъде опасен за деца и хора с отслабена имунна система. В два други флакона е открита човешка ДНК.

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  • Реакция на властите и лабораторията

„Тези експерти от NIH очевидно са нарушили законите, като са пренасяли вирусни патогени в пътнически самолет от район на огнище на mpox в Република Конго“, заяви прокурорът на Източния окръг на Мичиган Джером Ф. Горган-младши.

Според представител на Министерството на здравеопазването, Националните институти по здравеопазване сътрудничат напълно с разследването и са активирали вътрешни протоколи за сигурност веднага след научаването на случая.

Мерките включват ограничаване на достъпа до лабораторни помещения, обезопасяване на оборудване и пълен одит на биологичните материали.

От NIH заявяват, че са предприети и кадрови мерки и че „няма риск за персонала или обществеността“.

Агенцията подчертава, че остава ангажирана с „най-високите стандарти за биологична безопасност и контрол върху научните изследвания“.

Източник: politico    
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