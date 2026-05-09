Кошмар в Атлантика: Над 100 души са под карантина на круизен кораб заради вирус

П овече от 100 души са се разболели при огнище на норовирус на борда на круизния кораб Caribbean Princess, според Центровете за контрол и превенция (CDC) на заболяванията на САЩ.

Според агенцията до момента са докладвани 102 болни пътници и 13 членове на екипажа, със симптоми, включващи диария и повръщане. Огнището е било докладвано на CDC в четвъртък, по време на пътуването на круизния кораб от 28 април до 11 май.

В момента корабът се намира в северозападната част на Атлантическия океан и се насочва към Пуерто Плата в Доминиканската република, според CruiseMapper. Планирано е да пристигне в Порт Канаверал, Флорида, на 11 май, пише ABC News.

На борда на круизния кораб има общо 3116 пътници и 1131 членове на екипажа, според CDC.

В отговор на огнището корабът и екипажът са засилили процедурите по почистване и дезинфекция, изолирали са хората, които са се разболели, и са събрали проби от изпражнения за изследване, съобщиха от CDC.

Princess Cruises заяви в изявление, че може „да потвърди, че ограничен брой лица са съобщили за леко стомашно-чревно заболяване по време на плаването на Caribbean Princess от 28 април, тръгнало от Порт Евърглейдс“.

„Бързо дезинфекцирахме всяка зона на кораба и добавихме допълнителни санитарни мерки по време на цялото пътуване“, продължава изявлението. „При пристигането си в Порт Канаверал на 11 май Caribbean Princess ще премине през цялостно почистване и дезинфекция, преди да отплава за следващото си пътуване“.

Норовирусът е доста разпространен, особено на кораби, и по никакъв начин не е свързан с настоящото огнище на хантавирус на борда на круизния кораб MV Hondius.

Това е четвъртото огнище на стомашно-чревно заболяване, докладвано на круизен кораб досега тази година, според CDC.