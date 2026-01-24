Любопитно

Червената планета някога е била поразително... синя

Учените са изчислили „морското ниво“ по време на най-влажния период, известен в историята на Марс

24 януари 2026, 12:20
Червената планета някога е била поразително... синя
Източник: iStock

М арс е пълен с доказателства, че червената планета някога е била поразително синя, с блестящи езера, виещи се реки и огромни океани. Сега учените са изчислили „морското ниво“ по време на най-влажния период, известен в историята на Марс.

След като изследвали данни от три спътника, учени в Италия и Швейцария се насочили към каньон, наречен Копратес Часма – сам по себе си част от Долината на Маринерис, най-голямата мрежа от каньони в Слънчевата система.

Там сателитни изображения показват ветрилообразни отлагания, които подозрително приличат на речните делти, образуващи се на нашата планета, когато течаща вода срещне стоящо тяло.

„Делтовите структури се развиват там, където реките се вливат в океаните, както знаем от многобройни примери на Земята“, казва Фриц Шлунегер, геоморфолог в университета в Берн, Швейцария. „Структурите, които успяхме да идентифицираме на изображенията, очевидно са устието на река в океан“.

Всички делтоподобни структури са открити на височина от 3650 до 3750 метра под референтното ниво на марсианската повърхност . Това го поставя на около 1000 метра над най-дълбоката точка във Валес Маринерис и би означавало, че е море приблизително с размерите на нашия собствен Северен Ледовит океан.

„Успяхме да предоставим доказателства за най-дълбокия и най-голям бивш океан на Марс до момента – океан, който се е простирал през северното полукълбо на планетата“, казва Игнатий Аргадестя, геолог от университета в Берн.

Изследователите смятат, че отлаганията на около 3 милиарда години, което би направило този период „времето с най-голяма наличност на повърхностна вода на Марс“, пишат те. Интересно е, че това е няколкостотин милиона години по-късно от предишните оценки за съществуването на марсиански океан.

Независимо дали цялата тази вода е изтичала нагоре или се е оттичала надолу, все повече доказателства сочат за буйно и потенциално обитаемо минало на нашия настоящ сух, прашен съсед. Тъй като животът се е появил на Земята сравнително бързо, има вероятност Марс също да е бил за кратко дом на ранни организми от някакъв вид.

Изследователите предполагат, че тези новооткрити брегови линии може да представляват едни от най-обещаващите места за търсене на следи от древни извънземни.

Източник: sciencealert    
Марс Древни океани на Марс Повърхностна вода на Марс Делтови структури Валес Маринерис Морско ниво на Марс Изследвания на Марс Университет в Берн Потенциален живот на Марс Търсене на извънземен живот
