Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Г оляма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната. Това не е научна фантастика. Това е древен вулканизъм. Луната някога е имала лавови полета и изригвания, но астрономите никога досега не бяха идентифицирали традиционен вулкан, подобен на земните, докато не изследваха какво се крие под кратерите Комптън и Белкович от далечната страна на Луната, съобщава IFL .

Гранитът не е много често срещан извън Земята, така че откриването му на Луната е много вълнуващо. На нашата планета той се образува дълбоко под повърхността, обикновено под вулкан, където магмата може да се охлади и кристализира. За образуването на гранит наличието на вода и плочна тектоника е голямо предимство. Екипът използва комбинация от данни от китайски и американски лунни орбитери, за да открие тази топлинно-излъчваща маса под повърхността, идентифицирайки вулканичен процес, който никога преди не е бил наблюдаван на Луната.

„Използвайки инструмент, който наблюдава микровълнови дължини на вълната – по-дълги от инфрачервените – изпратен на Луната с китайските орбитери Chang’E 1 и 2, успяхме да картографираме температурите под повърхността. Открихме, че един от тези предполагаеми вулкани, известен като Комптън-Белкович, буквално свети в микровълновите дължини“, заяви съ-водещият изследовател д-р Мат Сийглър от Института по планетарни науки.

„Това означава, че е горещо, не непременно на повърхността, както бихте видели с инфрачервена камера, а под повърхността. Единственият начин да обясним това е чрез допълнителна топлина, идваща от дълбоко под структурата в лунната кора. Така че Комптън-Белкович, смятан за вулкан, също крие голям топлинен източник под себе си.“

Данните показват повърхностна структура с ширина 20 километра, богата на силиций, която учените смятат за калдерата на този древен вулкан. Температурата там е с 10°C по-висока от околната среда, но причината не е магма под повърхността – последното изригване на вулкана е било преди 3,5 милиарда години – а радиоактивни елементи, останали в скалите.

„Интерпретираме този топлинен поток като резултат от гранитна маса, богата на радиогенни елементи, под калдерата“, казва д-р Сийглър. „Честно казано, бяхме малко озадачени, когато го открихме: за щастие моята съпруга, д-р Рита Економос, е геохимик в семейството, и с нейното ръководство успяхме да определим вероятната геоложка причина за топлинната аномалия.“

Д-р Економос обяснява: „Това откритие е 50 км широк батолит; батолитът е вид вулканична скала, която се образува, когато лава се издига в земната кора, но не изригва на повърхността. El Capitan и Half Dome в Йосемити, Калифорния, са примери за подобни гранитни скали, които са се издигнали на повърхността.“

Присъствието на такава голяма гранитна находка на място, където не се очаква, предполага, че може да има и други райони на Луната, където може да се открие гранит. Вероятно и на други места в Слънчевата система.

Откритията бяха публикувани в списание Nature.