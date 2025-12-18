Любопитно

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Това не е научна фантастика, това е голяма маса гранит под кратерите Комптън и Белкович на Луната, която бавно излъчва топлина - това е древен вулканизъм с радиогенни елементи, показващ нов вулканичен процес, никога преди наблюдаван на Луната

18 декември 2025, 06:30
Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Г оляма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната. Това не е научна фантастика. Това е древен вулканизъм. Луната някога е имала лавови полета и изригвания, но астрономите никога досега не бяха идентифицирали традиционен вулкан, подобен на земните, докато не изследваха какво се крие под кратерите Комптън и Белкович от далечната страна на Луната, съобщава IFL.

На обратната страна на Луната има необичаен вулкан

Гранитът не е много често срещан извън Земята, така че откриването му на Луната е много вълнуващо. На нашата планета той се образува дълбоко под повърхността, обикновено под вулкан, където магмата може да се охлади и кристализира. За образуването на гранит наличието на вода и плочна тектоника е голямо предимство. Екипът използва комбинация от данни от китайски и американски лунни орбитери, за да открие тази топлинно-излъчваща маса под повърхността, идентифицирайки вулканичен процес, който никога преди не е бил наблюдаван на Луната.

Откриха аномалия в най-големия кратер на Луната

„Използвайки инструмент, който наблюдава микровълнови дължини на вълната – по-дълги от инфрачервените – изпратен на Луната с китайските орбитери Chang’E 1 и 2, успяхме да картографираме температурите под повърхността. Открихме, че един от тези предполагаеми вулкани, известен като Комптън-Белкович, буквално свети в микровълновите дължини“, заяви съ-водещият изследовател д-р Мат Сийглър от Института по планетарни науки.

„Това означава, че е горещо, не непременно на повърхността, както бихте видели с инфрачервена камера, а под повърхността. Единственият начин да обясним това е чрез допълнителна топлина, идваща от дълбоко под структурата в лунната кора. Така че Комптън-Белкович, смятан за вулкан, също крие голям топлинен източник под себе си.“

Данните показват повърхностна структура с ширина 20 километра, богата на силиций, която учените смятат за калдерата на този древен вулкан. Температурата там е с 10°C по-висока от околната среда, но причината не е магма под повърхността – последното изригване на вулкана е било преди 3,5 милиарда години – а радиоактивни елементи, останали в скалите.

„Интерпретираме този топлинен поток като резултат от гранитна маса, богата на радиогенни елементи, под калдерата“, казва д-р Сийглър. „Честно казано, бяхме малко озадачени, когато го открихме: за щастие моята съпруга, д-р Рита Економос, е геохимик в семейството, и с нейното ръководство успяхме да определим вероятната геоложка причина за топлинната аномалия.“

Д-р Економос обяснява: „Това откритие е 50 км широк батолит; батолитът е вид вулканична скала, която се образува, когато лава се издига в земната кора, но не изригва на повърхността. El Capitan и Half Dome в Йосемити, Калифорния, са примери за подобни гранитни скали, които са се издигнали на повърхността.“

Присъствието на такава голяма гранитна находка на място, където не се очаква, предполага, че може да има и други райони на Луната, където може да се открие гранит. Вероятно и на други места в Слънчевата система.

Откритията бяха публикувани в списание Nature.

Последвайте ни
Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

pariteni.bg
След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 12 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 7 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 10 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 10 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Два протеста се очакват в центъра на София</p>

Два протеста в София тази вечер пред НС и Съдебната палата

България Преди 14 минути

Те са организирани в социалните мрежи

<p>България посреща&nbsp;първите осем F-16</p> <p>&nbsp;</p>

България посреща новите F-16 - край на първия етап от модернизацията на ВВС

България Преди 19 минути

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

Свят Преди 9 часа

Президентът Доналд Тръмп вече заяви, че ще подпише закона

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Свят Преди 9 часа

Ван И проведе телефонен разговор със своя венецуелски колега Иван Хил

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

България Преди 10 часа

Директорът на СДВР коментира също насрочения за утре протест срещу управлението

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Свят Преди 11 часа

Мицкоски: Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна

<p>Как се стигна до ареста на директора на 138 СУ&nbsp;за камери в тоалетните (ОБЗОР)</p>

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

България Преди 11 часа

Вандализъм и тормоз над ученици вероятно са причината за инсталирането на камери в тоалетната

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

България Преди 12 часа

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Любопитно Преди 13 часа

Уан Кун, колос в китайската бодибилдинг общност, е починал от това, което „изглежда е сърдечен проблем“

<p>Показаха първия трейлър на филма &bdquo;Мелания&ldquo;</p>

Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп

Любопитно Преди 13 часа

Трейлърът на документалния филм „Мелания“ показва първата дама в 20-те дни преди инаугурацията на Доналд Тръмп, с поглед към подготовката ѝ, бала и фотосесията за официалния портрет, филмът излиза ексклузивно в кината на 30 януари 2026 година

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

България Преди 13 часа

Удължителният бюджет влиза в сила от 1 януари 2026 г.

Тежка катастрофа край УНСС в София

Тежка катастрофа край УНСС в София

България Преди 13 часа

Движението в района е затруднено

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

Любопитно Преди 13 часа

35-годишният The Weeknd сключи стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г.

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 14 часа

Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Любопитно Преди 14 часа

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 165 милиона долара

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

България Преди 14 часа

От формацията разпространиха позиция по повод "системни спекулации" от ПП-ДБ

Всичко от днес

От мрежата

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Пита с тиква

Edna.bg

„Това не е мустак“: Селена Гомес с откровен и смел отговор, който накара хиляди жени да се почувстват разбрани (ВИДЕО)

Edna.bg

Огромна глоба за Байерн, затварят частично стадиона

Gong.bg

Десподов помогна на ПАОК за победа в Купата на Гърция

Gong.bg

Защо Тръмп е толкова обсебен от Венецуела

Nova.bg

Продължава разследването след ареста на директора на столичното 138-о училище

Nova.bg