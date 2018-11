Антимикробната резистентност може да струва живота на около 2,4 милиона души в Европа, Северна Америка и Австралия в следващите 30 години, освен ако нещо не бъде направено.

Три от четири смъртни случаи биха били предотвратени само срещу 1,75 € за година на човек за мерки толкова елементарни, както миенето на ръцете и по-разумното предписване на антибиотици, сочи доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Бактериалните инфекции, станали устойчиви на антибиотици, са проблем за лекарите още от откриването на първия антибиотик в света – пеницилинът, пише Euronews.

Проблемът обаче се е влошил в последните години, тъй като някои бактерии са станали резистентни към множество лекарства.

Superbug infections could cost the lives of around 2.4 million people in 33 #OECD countries by 2050 unless more is done to stem antibiotic resistance. Most of these deaths could be averted with just USD 2 per person a year according to a new OECD report. https://t.co/scmsipF0cr pic.twitter.com/VMnXRCecWF