М исия във видеоигра с безплатен достъп и от мобилни устройства предизвика смут в американските и световни медии.

Заглавието на мисията е „Ексклузивни новини” и тя е седмата по ред в играта, след като потребителят вече е усвоил уменията за точна стрелба на разстояния до около 300 метра.

Целта на мисията е ясна – убийството на репортер.

„Журналистът подкупва полицейски служител, след което взима куфарче от служителя на реда”, се казва в мисията. „Куфарчето съдържа документи с изключително важна информация. Направете го известен по друг начин”.

Видеоиграта е достъпна за операционните системи на всички мобилни устройства, включително смартфони, таблети и други.

„Вземете оръжието, прицелете се и стреляйте по враговете си”, се казва в описанието на играта, предава Washington Post.

My nephew let me play an iPad shooting game with him. He chose the mission: It’s called “Breaking News,” and the objective is to shoot a journalist who just received documents from a police officer.



The goal is to make the journalist “famous in a different way.” pic.twitter.com/nQy4Hzq97r