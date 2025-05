Саудитският лидер посрещна Тръмп – но кой всъщност е той?

П рестолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман току-що посрещна Доналд Тръмп при пристигането му в Рияд, пише Sky News .

Със сигурност и двамата са полемични фигури, но лидерът, известен с инициалите си MBS, е особено противоречив на Запад, въпреки че в собствената си страна се счита за реформатор.

(Във видеото: Защо посрещнаха Тръмп в Саудитска Арабия с лилав килим)

Лични данни

Дата на раждане: 31 август 1985 г.

Място на раждане: Кралство Саудитска Арабия

Пълно име: Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд

Баща: Крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд

Майка: Фахда бинт Фалах бин Султан

Брак: Сара бинт Машур бин Абдулазиз Ал Сауд (от 2008 г. до днес)

Деца: Трима сина и две дъщери

Образование: Университет „Крал Сауд“, бакалавър по право, 2007 г.

Религия: Уахабизъм (консервативно течение в исляма)

Други факти

Широко известен с инициалите си MBS.

Той е най-големият син на крал Салман от третата му съпруга.

След като завършва през 2007 г., MBS работи в Бюрото на експертите към Съвета на министрите – консултативен орган в Саудитска Арабия.

Хронология

2009 г. – Става официален съветник на баща си, тогава губернатор на Рияд.

2011 г. – Основава фондация MiSK – неправителствена организация, „посветена на насърчаването на образованието и лидерството сред младежите за по-добро бъдеще в Саудитска Арабия“.

Март 2013 г. – Назначен за ръководител на канцеларията на престолонаследника и специален съветник.

Април 2014 г. – Назначен за министър на държавата – пост на равнище кабинет.

23 януари 2015 г. – Крал Абдула умира, а бащата на MBS – Салман – става крал на Саудитска Арабия. MBS е назначен за министър на отбраната и началник на кралския протокол.

Мохамед бин Салман започна и пагубна военна кампания в Йемен.

Март 2015 г. – Коалиция, водена от Саудитска Арабия, започва въздушни удари срещу подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен.

29 април 2015 г. – MBS е повишен до заместник-престолонаследник и втори заместник министър-председател.

Април 2016 г. – Представя плана „Визия 2030“ за трансформация на икономиката на кралството чрез развитие на частния сектор, стимулиране на туризма и намаляване на безработицата.

„Визия 2030“ – проект за освобождаване на саудитската икономика от зависимостта ѝ от петрола, в рамките на който страната инвестира масово в световния спорт и развлекателната индустрия (помислете за инвестициите в футболния клуб „Нюкасъл Юнайтед“ и световното първенство по футбол през 2034 г. – също предизвикали полярни реакции).

Като част от същата програма се осъществяват и няколко поразително амбициозни строителни проекта в саудитската пустиня.

21 юни 2017 г. – Крал Салман отстранява племенника си Мохамед бин Наеф от поста престолонаследник и официално поставя MBS като първи в линията за трона. MBS е назначен и за заместник министър-председател.

4 ноември 2017 г. – Принцове, влиятелни бизнесмени и държавни служители са арестувани по подозрения в корупция в рамките на мащабна „чистка“ по нареждане на антикорупционен комитет, ръководен от престолонаследника.

24 юни 2018 г. – През 2018 г. той даде на жените свободата да шофират за първи път в историята на Саудитска Арабия – част от реформите по „Визия 2030“, водени от MBS. Само няколко седмици по-рано обаче са арестувани редица активисти за правата на жените, включително такива, изиграли водеща роля в кампанията за правото на жените да шофират.

Но съществува и една по-мрачна страна на Мохамед бин Салман, пише CNN .

Най-известният случай, с който е свързано името му, е международното му изолиране след убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги.

2 октомври 2018 г. – Джамал Хашоги – саудитски дисидент и колумнист на The Washington Post, живеещ във Вирджиния – изчезва, след като влиза в саудитското консулство в Истанбул.

Хашоги влезе в саудитското консулство в Истанбул на 2 октомври 2018 г., за да получи документи, необходими му за сключване на брак. Той така и не излезе оттам.

Колумнистът на The Washington Post беше убит и разчленен от саудитски агенти. Американските разузнавателни служби смятат, че самият MBS е наредил убийството.

You don’t murder a man for being dangerous.

You murder him for being honest.

And that’s exactly what Jamal was.#Khashoggi pic.twitter.com/cwQ8exa97l — Fayhan AlHayyan | فيحان الحيَّان (@AmnestyPalestin) May 13, 2025

29 септември 2019 г. – Участва в предаването 60 Minutes, където отрича нарушаване на човешките права и всякаква лична отговорност за убийството на Хашоги, но признава, че то е извършено от саудитски служители.

26 февруари 2021 г. – Публикуван е доклад на американското разузнаване, в който се казва, че MBS е одобрил операцията за залавяне или убийство на Хашоги.

Но MBS не остана дълго изолиран от световните лидери.

15 юли 2022 г. – Президентът на САЩ Джо Байдън посещава крал Салман и престолонаследника бин Салман в Джеда. Байдън изразява пред MBS убеждението си, че именно той носи отговорност за убийството на Хашоги. MBS отрича.

#PICTURES: King Salman welcomes the #US president Joe Biden (@POTUS) at Al-Salam Royal Palace in #Jeddah during his first visit to the Kingdom since taking the office. #SaudiUSSummit pic.twitter.com/gMhRVWi3er — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) July 15, 2022

27 септември 2022 г. – Назначен е за министър-председател на Саудитска Арабия – пост, който традиционно се заема от краля.

17 ноември 2022 г. – В становище до съд в САЩ Министерството на правосъдието определя, че MBS трябва да получи имунитет по делото от 2020 г., заведено от годеницата на Хашоги – Хатидже Ченгиз, и правозащитната организация DAWN, създадена от самия журналист. Според Министерството на правосъдието и Държавния департамент, престолонаследникът отговаря на изискванията за имунитет, тъй като наскоро е назначен за министър-председател и оглавява правителството. Делото е окончателно прекратено на 6 декември 2022 г.

И напоследък престолонаследникът на Саудитска Арабия все по-често се утвърждава като посредник в някои от най-големите конфликти по света.

През 2023 г. той беше домакин на руския президент Владимир Путин в Рияд.

🇸🇦🇷🇺 President Vladimir Putin emphasized the significant impact of Saudi Arabia on global energy prices, noting that a single word from Crown Prince Mohammed bin Salman #MBS can sway the oil market.



This underscores the strategic importance of Saudi Arabia in the dynamics of… pic.twitter.com/D3LemCeUdU — سعود حافظ | Saud Hafiz (@saudrahman27) November 10, 2024

Декември 2024 г. – Премиерът сър Киър Стармър обвини предшественика си Борис Джонсън, че „ходи с протегната ръка от диктатор на диктатор“, когато бившият премиер се срещна с MBS през 2022 г. Но през декември миналата година самият Стармър посети Саудитска Арабия, заявявайки, че поставя на първо място интереса на британските работници.

Kier Starmer is now at Al-Yamamah Palace in Riyadh meeting with the Saudi crown Prince Muhammad Bin Salman



Clearly, David Lammy is not up for the job. Instead, he's helping Rachel from accounts. pic.twitter.com/eJSgWaJ4El — Alex Reeves 𝕏 (@ARTCommentry) December 9, 2024

Тази година престолонаследникът на Саудитска Арабия проведе разговори с украинския президент Володимир Зеленски.

President of Ukraine Volodymyr Zelensky spoke at the Arab League summit in Saudi Jeddah and called for support for the Ukrainian formula for peace.



Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said that Riyadh is ready to mediate to end the war in Ukraine. pic.twitter.com/H8HwdK2Mu8 — Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 19, 2023

Изглежда ясно, че MBS няма да изчезне скоро от световната сцена.

Тръмп твърди, че с визитата си е осигурил инвестиции от Саудитска Арабия в размер на 1 трилион долара в Съединените щати, което до известна степен обяснява защо престолонаследникът продължава да има толкова голямо влияние върху световните лидери.

