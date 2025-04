"Спящият принц на Саудитска Арабия" навърши 36 години след близо двайсет години в кома

П ринц Ал-Уалид бин Халед бин Талал, познат на мнозина като „Спящия принц на Саудитска Арабия“, навърши 36 години на 18 април 2025 г. Животът му обаче остава застинал във времето. От 2005 г. насам, след тежка мозъчна травма, получена при автомобилна катастрофа в Лондон по време на обучението му във военен колеж, принцът е в кома. Почти две десетилетия той остава в безсъзнание, докато е под постоянни грижи на специализиран медицински екип в болничния комплекс "Крал Абдулазиз" в Рияд.

Състоянието на принца не е претърпяло значителни промени според Roya News. Той продължава да живее благодарение на животоподдържаща апаратура – механична вентилация и хранителна тръба. Последните документирани признаци на слабо съзнание са от 2019 г., когато е успял да направи леки движения с глава или да вдигне пръст – жестове, които обаче не означават, че е настъпило пълно възстановяване на съзнанието.

Вярата на неговото семейство

Saudi Sleeping Prince turns 36 after nearly 20 years in coma



Prince Al-Waleed bin Khaled bin Talal, often referred to as Saudi Arabia's "Sleeping Prince," recently turned 36 on April 18, 2025 still alive, marking nearly two decades in a coma following a car accident in 2005. pic.twitter.com/FXSdqxJJin