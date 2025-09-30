Свят

Полша се готви за криза: От раници, до обучения и оръжия

"Не трябва да се страхуваме, а да бъдем подготвени"

30 септември 2025, 06:25
Полша се готви за криза: От раници, до обучения и оръжия
Източник: iStock

И нцидентът с дроновете в нощта срещу 10 септември показа, че хората в Полша не знаят какво трябва да правят в заплашителна ситуация. Противовъздушната отбрана също показа недостатъци. Затова сега правителството във Варшава иска да организира по-добра подготовка в случай на криза и дава съвети на населението в специален наръчник. Същевременно хиляди поляци проявяват самоинициатива и упражняват реакциите си, за да са готови за евентуална кризисна ситуация, разказва германската обществена телевизия АРД, предаде Deutsche Welle

Кшищоф Лис е известен препър в Полша. Той предлага обучения, публикува видеа в YouTube, написал е и книга. Интересът към него е нараснал неимоверно от инцидента с дроновете насам. Лис организира демонстрации и в един от варшавските паркове - показва например какво трябва да включва раницата с най-необходимото.

"Съдържанието трябва да съответства на нашите потребности и на собствената ни стратегия в случай на криза", обяснява препърът, цитиран от АРД. "Но има и неща, които винаги трябва да са вътре - например трайни храни, сушени плодове, енергийни напитки на прах и филтри за вода."

Голямо търсене на раници с най-необходимото

Препърът обяснява, че раницата с най-необходимото трябва да съдържа необходимото за първите 24 часа - за бягството от дома до убежището. Той препоръчва също така да се вземат фенерче с генератор, компас и пончо, което може да бъде опънато между две дървета, разказва германската обществена медия.

Търсенето на такива раници в Полша в момента е толкова голяма, че дори и супермаркетите са ги включили временно в асортимента си. На специализираните сайтове пък се предлагат и специални раници на цени между 128 и 700 евро в зависимост от размерите.

По 100 обаждания на ден от загрижени поляцu

От 18 септември насам Полша си има и предаване, което подготвя хората за извънредна ситуация. "Сигурна Полша" върви всяка сутрин от 9 до 12 часа по обществената медия TVP. И всеки ден там по телефона звънят хора, които се безпокоят за сигурността си, пише АРД. Те получават разяснения от експерти от военното и от вътрешното министерство. Става дума за съвместна инициатива на TVP и на правителството.

Идеята за предаването възникнала, след като руски дронове прелетяха над полското въздушно пространство и опасността стана осезаема, казва шефът на новините в TVP Гжегож Сайор. Поканеният в този ден в студото младши командир Лукаш Левандовски обяснява: "Трябва да разясним положението на хората, трябва да ги обучим. Историческата и политическата база е такава, каквато е. Не трябва да се страхуваме, а да бъдем подготвени".

Колко дълго ще се излъчва това предаване зависи от развитието на ситуацията със заплахите. За момента се обаждат средно по 100 души на ден.

Всички домакинства получават наръчник със съвети в случай на криза

Наред със силната армия и силните съюзници трябва да има и силно, добре информирано гражданско общество, подчерта миналата седмица вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Затова правителството изпраща по пощата наръчник със съвети до всички 13 милиона домакинства. Наръчникът съществува и в дигитална форма. Брошурата от 50 страници трябва да обясни на гражданите как да се държат в различни кризисни ситуации.

"Не става дума само за най-тежката катастрофа, т.е. за случай на война, а и за природни катастрофи като наводнения, в които трябва да се предприеме евакуация. Правим това, за да бъдат подготвени всички", посочва Кошиняк-Камиш, цитиран от АРД.

Министърът на отбраната препоръчва с началото на новата учебна година към подготовката да бъдат включени и децата. Всяко семейство трябва да има свой кризисен план, част от който да е списък с най-важните телефонни номера, адреси и медикаменти. Те трябва да са запаметени и на флашка.

От днешната перспектива всичко това изглежда безумно далечно, казва Кошиняк-Камиш, но той напомня за нападението на Русия срещу Украйна през февруари 2022 година. "Когато от днес за утре на милиони хора в Украйна им се наложи да напуснат домовете си, повечето бяха абсолютно изненадани. Наръчникът е направен заради това - да бъдем подготвени за всяка кризисна ситуация."

Сплашване чрез въоръжаване

Едната стратегия е населението да бъде подготвено чрез разяснения. Другата: масово въоръжаване и повече подкрепа от НАТО. Наскоро, по време на учението "Железен защитник-25" полските военни и съюзниците от НАТО показаха всичките си възможности.

Със своите над 200 000 войници Полша иска не само да е третата по големина армия в НАТО, но и да е сред трите най-добри натовски армии по отношение на боеспособността, заяви Кошиняк-Камиш. Затова Полша е купила стотици нови танкове, гаубици и ракетни системи. С отделянето на 4,7 процента от БВП за отбрана страната е на първо място в Европа, а през 2026 процентите трябва да станат 4,8. В момента полската армия се концентрира най-вече над подобряването на противовъздушната отбрана и защитата от дронове.

Източник: Deutsche Welle    
Кризисна подготовка Полша Гражданска защита Наръчник за оцеляване Аварийни раници Дронове Национална сигурност Противовъздушна отбрана Препъри Военно въоръжаване
Последвайте ни

По темата

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Полша се готви за криза: От раници, до обучения и оръжия

Полша се готви за криза: От раници, до обучения и оръжия

Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 10 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 8 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 15 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 10 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена

Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена

България Преди 15 минути

Защо семейството е подложено на проверки?

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

България Преди 1 час

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще прибере от Истанбул с правителствения самолет националите от отбора по волейбол на България

Министър Гуцанов посреща на летище "Васил Левски" параолимпиеца Ружди Ружди

Министър Гуцанов посреща на летище "Васил Левски" параолимпиеца Ружди Ружди

България Преди 1 час

На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м

Розетският камък

27 септември: Денят, в който Египет проговори – тайните на Розетския камък

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Рядкото заболяване, което спира хората да изпитват страх

Рядкото заболяване, което спира хората да изпитват страх

Любопитно Преди 1 час

Страхът е ключов за оцеляването ни - как живеят хората, които не могат да го усетят?

<p>Колко бързо ходите? Това може да предскаже инфаркт и смърт</p>

Ежедневната дейност, която може да разкрие възрастта на мозъка ви

Любопитно Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Първият човек, който някога се е появявал по телевизията

Първият човек, който някога се е появявал по телевизията

Любопитно Преди 1 час

"Това е първата телевизия и ще видиш, че ще бъде във всички домове в страната, и всъщност, по целия свят"

<p>30 септември: От пергамента към печата &ndash; книгата, която промени историята</p>

30 септември: От пергамента към печата – книгата, която промени историята

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Слънчев вторник, след него – есен с обилни дъждове и застудяване

Слънчев вторник, след него – есен с обилни дъждове и застудяване

България Преди 1 час

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Технологии Преди 2 часа

Основите вече са положени и това може да промени света

Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”

Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Груби грешки изпратиха Феномените на тежката локация

Радев: За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро

Радев: За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро

България Преди 8 часа

От Германо-Българската индустриално-търговска камара призоваха за повече предвидимост и устойчивост в отношенията между държавата и бизнеса

Съдът рестартира делото за Варненското езеро

Съдът рестартира делото за Варненското езеро

България Преди 11 часа

Съдебният акт подлежи на жалба или протест пред Варненския апелативен съд

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

България Преди 11 часа

Министър Генов припомни, че е предприел смяна на ръководството на екоинспекцията

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Свят Преди 12 часа

В рамките на руската инвазия в Украйна обаче бяха регистрирани редица случаи на новобранци на бойното поле

Арестуваха българка в Русия

Арестуваха българка в Русия

Свят Преди 13 часа

Посолството ни в Москва следи развитието на случая

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg
1

Айтоският генгер под заплаха

sinoptik.bg

Днес празнуват хората с най-будните имена...

Edna.bg

Дневен хороскоп за 30 септември, вторник

Edna.bg

Микел Артета кани пилоти на изтребители в Арсенал

Gong.bg

Жозе Моуриньо се завръща на "Стамфорд Бридж" в ШЛ

Gong.bg

Битото и унижавано от съученички момиче: Не знам дали съм защитена, враждата е от 2 години

Nova.bg

8-годишно дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Nova.bg