Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, един човек е загинал, осем са ранени

5 октомври 2025, 11:08
Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна
Източник: AP/БТА

П олша заяви, че рано тази сутрин е задействала военната си авиация, за да гарантира сигурността на въздушното си пространство, след като тази нощ Русия подложи Украйна на масирани атаки с дронове и ракети, предаде Ройтерс.

Украински представители казаха, че обект на атаки е станала и украинската Лвовска област, която граничи с Полша.

Атакувана бе и украинската Запорожка област, заявиха областните власти. Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, като един човек бе убит и осем бяха ранени, казаха властите.

Обект на атаки с дронове станаха и други градове, сред които Киев, Днепър и Одеса.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че са свалили 73 дрона.

"Полски и съюзни летателни апарати действат в нашето въздушно пространство, а наземно базираните системи за противовъздушна отбрана и радарите бяха приведени в максимално висока степен на готовност", заявиха полските въоръжени сили в социалната мрежа X.

Страните на източния фланг на НАТО са във висока степен на бдителност, след като миналия месец Полша свали предполагаеми руски дронове, които навлязоха във въздушното ѝ пространство.

Въздушното движение на летището в литовската столица Вилнюс бе временно спряно късно снощи, след като в района бяха забелязани предполагаеми балони с горещ въздух, съобщиха летищните власти, цитирани от ДПА.

По-късно операторът на летището съобщи, че работата на летището е възобновена.

Източник: Божидар Захариев/БТА    
полша украйна русия атака дронове ракети
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Преди 4 часа

Преди 4 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Преди 3 часа

Преди 3 часа
Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията
Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията
Преди 4 часа

Преди 4 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"
Преди 4 часа

Преди 4 часа

<p>Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник</p>

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

България Преди 1 час

Жители се притесняват, че ще се повтори бедствието от преди три години

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

Любопитно Преди 2 часа

Астрономите все още не знаят какво е предизвикало движението

<p>Ким Чен-ун предупреди: Враговете ни&nbsp;да са загрижени за сигурността си</p>

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Свят Преди 4 часа

Нашите врагове трябва да бъдат загрижени за посоката, в която се развива тяхната среда за сигурност, отбеляза Ким Чен-ун

Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Тя получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA

Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

Любопитно Преди 4 часа

Кокосовите палачинки са истински хит за закуска, който ще зарадва цялото семейство

Забравеният първи крал на Англия

Забравеният първи крал на Англия

Любопитно Преди 4 часа

Приживе първият крал на Англия е бил известен в цяла Европа. Но през вековете той е бил пренебрегнат от историята

50 интересни факта за българските планини

50 интересни факта за българските планини

Любопитно Преди 4 часа

Всяко място по нашите земи, до което се е докоснала „майката-природа“ е спиращо дъха и заслужава да бъде видяно

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Приключенецът Николай Бенковски победи ветерана Кралев в кастинг битка

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Свят Преди 13 часа

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Свят Преди 14 часа

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 14 часа

Бурята прекъсна електрозахранването

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Свят Преди 14 часа

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

<p>Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?</p>

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Свят Преди 15 часа

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 15 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 15 часа

Ще се стигне ли до криза с отпадъците на София

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

България Преди 16 часа

По първоначална информация тялото е на жена, открито в апартамент на втория етаж на сграда в курорта

Всичко от днес

Как да се грижим за котка със специални нужди?
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък
sinoptik.bg

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025
sinoptik.bg

sinoptik.bg

ТЕСТ: Избери си идеалната уютна вечер и разбери какво есенно вълшебство те очаква
Edna.bg

Edna.bg

Пещерата на Св. Иван Рилски: задължително място за всички българи
Edna.bg

Edna.bg

Вини Жуниор: Искам да продължавам така, за да помагам на отбора
Gong.bg

Gong.bg

Шаби Алонсо: Винисиус изигра много добър мач и бе решаващ за победата ни срещу Виляреал
Gong.bg

Gong.bg

Приятел на Васил Димитров: Притеснявам се за него, но той ще измисли какво да прави
Nova.bg

Nova.bg

Лекар: Препоръчвам на хората да се ваксинират, защото това спестява сериозни проблеми през зимата
Nova.bg

Nova.bg