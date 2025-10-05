Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

П олша заяви, че рано тази сутрин е задействала военната си авиация, за да гарантира сигурността на въздушното си пространство, след като тази нощ Русия подложи Украйна на масирани атаки с дронове и ракети, предаде Ройтерс.

Украински представители казаха, че обект на атаки е станала и украинската Лвовска област, която граничи с Полша.

Атакувана бе и украинската Запорожка област, заявиха областните власти. Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, като един човек бе убит и осем бяха ранени, казаха властите.

Обект на атаки с дронове станаха и други градове, сред които Киев, Днепър и Одеса.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че са свалили 73 дрона.

"Полски и съюзни летателни апарати действат в нашето въздушно пространство, а наземно базираните системи за противовъздушна отбрана и радарите бяха приведени в максимално висока степен на готовност", заявиха полските въоръжени сили в социалната мрежа X.

Страните на източния фланг на НАТО са във висока степен на бдителност, след като миналия месец Полша свали предполагаеми руски дронове, които навлязоха във въздушното ѝ пространство.

Въздушното движение на летището в литовската столица Вилнюс бе временно спряно късно снощи, след като в района бяха забелязани предполагаеми балони с горещ въздух, съобщиха летищните власти, цитирани от ДПА.

По-късно операторът на летището съобщи, че работата на летището е възобновена.