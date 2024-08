Туск: Привържениците на "Северен поток" да запазят мълчание

Н яколко дни след като беше издадена заповед за арест на украинец по делото за саботаж на газопровода "Северен поток" в Балтийско море, полският премиер Доналд Туск коментира случая, предаде ДПА. (*Видеото е архивно!)

"До всички инициатори и покровители на "Северен поток" 1 и 2: Единственото нещо, което трябва да направите днес по този въпрос, е да се извините и да замълчите", написа Туск снощи в своя публикация в онлайн платформата X.

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet.