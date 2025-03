Турски министър: Полицаи са заливани с киселина по време на протестите в Истанбул

М инистърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че служител на реда е бил залят с киселина по време на снощните протести в Сарачхане, където се намира администрацията на Голямата истанбулска община, предаде Анадолската агенция.

Йерликая сподели снимка на униформата на залетия полицай в профила си в социалната мрежа Екс, като заяви, че тези, които призовават хората към протестни действия, трябва да бъдат по-внимателни.

„Искам да подчертая, че никога няма да позволим на тези, които заплашват мира и сигурността на нашето общество, да проявяват вандализъм“, се казва още в съобщението на министъра.

Mass protests exploded in Turkey over the arrest of Mayor of Constantinople https://t.co/yo7uaECWRM — The Pakistan Daily (@ThePakDaily) March 23, 2025

Задържането на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу и редица високопоставени членове на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) предизвика многохилядни протести в големите градове в страната, при които се стигна до сблъсъци с органите на реда. Вчера валията на Истанбул Давут Гюл удължи забраната за провеждане на митинги, изявления пред медии, шествия, седящи протести и раздаване на брошури, като тя ще бъде в сила до 26 март включително. Подобна забрана е въведена и в Измир и Анкара, но въпреки предприетите мерки от страна на властите протестите в Турция не стихват.

Х спря акаунти на турската опозиция

Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган разкритикува протестите в страната. В реч Ердоган обвини основната опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП), в опит "да наруши мира и да поляризира нашия народ".

🇹🇷 #Turkey Massive protests continue in Turkish cities over Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu's detention, despite a four-day ban.



His arrest came days before his expected nomination as the CHP's presidential candidate.pic.twitter.com/SEkZBFSeY6 — Wallt's Post (@Walltspost) March 23, 2025

