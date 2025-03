Ескалация и сблъсъци на протестите в Турция заради ареста на кмета Имамоглу

С блъсъци със силите на реда при протестите срещу ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу с полицията е имало през нощта в Анкара, Истанбул и Измир. На някои от демонстрациите полицията е използвала сълзотворен газ и водни струи, предават местните опозиционни медии.

Снощи за втора поредна вечер са били организирани демонстрации на поддръжници на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) в много големи градове в страната, информира опозиционният в. "Джумхуриет".

Полицията атакува демонстрантите в Истанбул

This shift has emboldened the opposition, spotlighting CHP heavyweights like İmamoğlu and Mansur Yavaş as serious 2028 presidential contenders. With Erdoğan’s grip weakened by economic woes and voter fatigue, their growing popularity—bolstered by Istanbul and Ankara… pic.twitter.com/CemnFlmuse — Jalyssa Dugrot (@jalyssaspeaking) March 20, 2025

Голяма част от демонстрациите се провеждат от студенти.

Междувременно в Турция се засилва напрежението след ареста на кмета на Истанбул и още 100-тина високопоставени представители на НРП тази седмица. Те бяха задържани по обвинения в корупция и връзки с терористична организация.

ARE THESE THE LAST DAYS OF ERDOGAN?

Istanbul, Ankara, Izmir, Trabzon and many other cities: Crowds of people are protesting in Turkey tonight against Erdogan and his government and the decision to arrest Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu.



People can take so much and no more!!! pic.twitter.com/DrwfJ8ub6l — lyn 🇮🇱 (@lynetso) March 20, 2025

Сблъсъци между полицията и демонстрантите са възникнали през нощта на територията на престижния Близкоизточен технически университет в Анкара. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия.

Студентите от ВУЗ-а организираха за втора поредна вечер протести.

20 marzo 2025, Turchia



IL SINDACO DI ISTANBUL ARRESTATO DOPO L'ANNULLAMENTO DI UN TITOLO ACCADEMICO



1/2



A #Istanbul si è svolta un'operazione su larga scala, in cui sono stati arrestati il sindaco della città Ekrem Imamoglu e altre 100 persone.



Secondo l'ufficio del… pic.twitter.com/svOb2NcwrJ — LadyAfro17🐸🍊🍊🍊🇳🇱🇧🇷 (@LadyAfro17) March 20, 2025

Телевизия А Хабер предаде, че „група агресивни демонстранти“ са блокирали път с контейнери за боклук и са ги подпалили. Въпреки призивите на полицията да се разпръснат, демонстрантите са продължили "с провокативните си действия и са започнали да хвърлят камъни по полицията", при което се е наложило силите на реда да използват сълзотворен газ и водни оръдия.

Инцидентът се е разразил, когато ръководен представител на НРП е пристигнал в университета.

А Хабер предаде, че представители на партията са се опитвали да обсъдят с полицаите методи за успокояване на демонстрантите.

Междувременно друг протест, който премина мирно, се е състоял в центъра на Анкара.

Поддръжници на НРП са се събрали късно снощи в района на площад „Къзълай“. Демонстрантите са вървели до първия турски парламент в района Улус.

❗️🇹🇷 - Protests against President Erdogan's regime persist in Turkey.



Turkish police fired rubber bullets at anti-Erdogan demonstrators in Istanbul following the arrest of Mayor Ekrem Imamoglu, Erdogan's main rival and CHP presidential contender, on March 19.



Charged with… pic.twitter.com/teQgcBaZGa — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 20, 2025

Няколко хиляди души се събраха късно снощи в парка срещу кметството на Истанбул. Митингът се проведе въпреки факта, че валийството на Истанбул забрани всякакви масови събирания и шествия.

В митинга участваха председателят на НРП Йозгюр Йозел и кметът на Анкара Мансур Яваш. В демонстрацията отново участваха много младежи и студенти.

Turkish police arrest the mayor of Istanbul and presidential hopeful, Ekrem İmamoğlu. Thousands of people have come out in protest.Fresh clashes at Istanbul demonstration#Turkiye pic.twitter.com/PntbakcwsQ — उदा_sin (@thevitraag) March 20, 2025

Преди това телевизионният канал на водещия опозиционен в. „Джумхуриет“ предаде кадри със сериозни сблъсъци между демонстрацията и полиция.

Още редица протести срещу ареста на Имамоглу са били организирани в районите на няколко университета в турския мегаполис.

🇹🇷

🚨Violent clashes are currently taking place between Turkish police and protesters supporting Ekrem İmamoğlu near Taksim Square in Istanbul.#Istanbul #Ankara #usa #europe pic.twitter.com/xZj8LFJ2M5 — News Headlines on X (@NewsHeadlineX) March 20, 2025

В Измир също се е стигнало до сблъсъци между полиция и демонстранти, като полицията е използвала водни струи срещу протестиращите.