Това е опит "да се наруши мира": Ердоган с критики към протестите в Турция

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган разкритикува протестите в страната, съобщи Би Би Си.

В реч, която произнесе вчера, Ердоган обвини основната опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП), в опит "да наруши мира и да поляризира нашия народ".

Протестите в Турция започнаха след задържането по-рано тази седмица на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който е сред водещите фигури в НРП. Прокуратурата в мегаполиса поиска тази нощ Имамоглу да остане в ареста в очакване на процеса срещу него по обвинения в тероризъм и корупция. Очаква се съдът да се произнесе по въпроса рано тази сутрин.

Erdogan: "You can't go out and protest in Turkey anymore against me! I forbid it! I forbid it you hear me! You'll be all arrested!" Turks: pic.twitter.com/Gp86lgcMfg

Ердоган произнесе вчерашната си реч на ифтар (традиционна вечеря по време на свещения за мюсюлманите месец Рамазан) в Истанбул.

"Периодът на излизане на улицата и сочене с пръст... приключи", подчерта турският президент. Ердоган отбеляза, че Турция е страна, където върховенството на закона е факт, и призова: "Ако имате смелост, оставете закона да работи."

🇹🇷Erdogan sending his police to stop criticisms against him and support for his now-jailed political opponent. He tried to ban protests in an anti-democratic move that many Turks are ignoring. pic.twitter.com/HRqk3uQ6GM