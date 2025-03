Силна експлозия разруши многоетажна сграда в Рим

С илна експлозия разруши многоетажна сграда на улица "Вителия" в римския квартал Монтеверде, съобщават в. "Кориере дела сера" и италианската новинарска агенция АНСА.

Според "Кориере дела сера" сградата е била на 3 етажа, а според АНСА - на 2.

Взривът е станал тази сутрин малко преди 09:00 часа. Според разкази на очевидци малко преди срутването се е чул силен тътен „като от бомба“, а в района се е разнесла силна миризма на газ.

❌#Roma, esplosione e crollo intorno alle 9 di un’abitazione di due piani in zona Monteverde: i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie un uomo in vita. Prosegue la ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte [#23marzo 10:00] pic.twitter.com/mCLS0gvzQF