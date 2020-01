Турция реши да прати войски в Либия, Тръмп предупреди Ердоган

Т урският парламент даде днес разрешение за военна намеса в Либия като гласува едногодишен мандат за разполагане на турски войници в Либия, където гражданската война ескалира. В резолюцията се посочва, че гражданската война застрашава интересите на Турция в Средиземноморието и Северна Африка.

От присъстващите в залата 509 депутати 325 са гласували в подкрепа на резолюцията, а 184 - против. Очакваше се проекторезолюцията да бъде приета леко, тъй като управляващата Партия на справедливостта и развитието /ПСР/ на президента Реджеп Тайип Ердоган и нейият съюзник - Партията на националистическото действие /ПНД/, имат парламентарно мнозинство, отбелязва ДПА. Извънредно заседание на парламента бе свикано днес за обсъждане на проекторезолюцията, която ще позволи на правителството да взима решение за определяне на момента и за обхвата на разполагане на войски в Либия, както и за числеността на въоръжените сили, които ще бъдат изпратени.

Парламентът е одобрявал и по-рано подобни резолюции. На 8 октомври парламентът гласува за удължаване с една година на мандата за провеждане на операции на турската армия в Сирия и Ирак. На следващия ден Турция предприе военна операция в Североизточна Сирия, припомня агенцията.

