Тръмп за Болтън: Ненормалник, искаше война

Н овата книга на Джон Болтън, бившия съветник по националната сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп, разбуни духовете още преди да е излязла. Белият дом дори заведе дело, с което да спре издаването ѝ.

Скандални откъси от книгата обаче бяха публикувани от „Уошингтън поуст”.

Тръмп прави всичко възможно да спре книгата на този човек

Например Болтън твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е питал бившия ръководител на персонала на Белия дом Джон Кели, дали Финландия е част от Русия.

Тръмп също така е търсил помощ от Китай, за да спечели на изборите през ноември. Американският президент въобще не се е притеснил от търговската война, която започна с Пекин.

Говорейки с китайския държавен глава Тръмп е отклонил разговора към следващите президентски избори в САЩ, намеквайки за икономическия капацитет на Китай да повлияе на кампанията и дори откровено помолил Си Дзинпин да обезпечи победата му.

Тръмп уволни двама ключови свидетели срещу него

Това е станало в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Осака, където американският президент „подчерта значението на земеделските производители и увеличаването на китайските покупки на соя и пшеница за резултата на изборите”, пише в мемоарите си Болтън.

„Разговорите на Тръмп със Си отразяват не само несъответствията в неговата търговска политика, но и взаимовръзката в съзнанието на Тръмп между неговите собствени политически интереси и американския национален интерес”, посочва 71-годишният Джон Болтън, съветник по националната сигурност от април 2018 г. до септември 2019 г.

„Този и безброй други подобни разговори на Тръмп потвърдиха едно коренно неприемливо поведение, което подкопава легитимността на президентството като такова”.

Освободен от драмата с импийчмънта, Тръмп иска още 4 години

В друг случай, описан в книгата, Тръмп е бил готов да постави ултиматум за излизането на САЩ от НАТО по време на срещата на върха на алианса в Брюксел през юли 2018 г.

„Ние ще напуснем и няма да защитаваме тези, които не са платили”, пишело в посланието, което Тръмп е продиктувал на своя съветник. Болтън се опитал да не даде гласност на тази заплаха и се разтревожил още повече, след като стопанинът на Белия дом му казал: „Не искаш ли да влезеш в историята?”

Болтън също така разказва как Тръмп се е карал на американския генералитет, настоявайки за изтеглянето на войските от Близкия изток, Африка и Европа.

На едно от съвещанията с висшите военни от Пентагона, което се е състояло в често посещаваното от Тръмп голф игрище в Бедминстър, Ню Джърси, стопанинът на Белия дом заявил: „Искам да се изтеглим отвсякъде”.

Във вторник министерството на правосъдието на САЩ, което също така изпълнява и функциите на главна прокуратура, заведе дело срещу бившия съветник във връзка с предстоящото публикуване на неговите мемоари, озаглавени „Стаята, където това се случи”.

Книгата трябваше да излезе още през март, но публикацията ѝ бе отложена за началото на май, а след това до 23 юни.

Болтън се присъедини към администрацията на Белия дом през април 2018 г. и напусна през септември следващата година, като заяви, че е решил да се откаже от поста на съветник по националната сигурност. Президентът Тръмп обаче заяви, че е уволнил Болтън, защото е бил „силно” несъгласен с него.

Самият Тръмп реагира изключително остро на мермоарите на бившия си съветник.

„Книгата на този ненормалник Джон Болтън е „изключително скучна” (цитат по „Ню Йорк Таймс”) и се състои от лъжи и измислени истории. Преди да го уволня, той говореше само хубави неща за мен пред пресата. Обиден скучен глупак, който искаше само едно – да разпали война. Той не разбираше нищо, беше отлъчен и го уволних с радост. Какъв глупак!”, написа Тръмп в Туитър.

