Тръмп прави всичко възможно да спре книгата на този човек

М инистерството на правосъдието на САЩ заведе дело, за да попречи на бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън да публикува книга за времето си в Белия дом.

Според подадения иск, книгата съдържа „класифицирана информация”.

Този ход идва ден, след като президентът Доналд Тръмп предупреди, че Болтън може да се сблъска с „криминални проблеми”.

Книгата, озаглавена „Стаята, където това се случи”, трябва да излезе на 23 юни.

„Ще считам всеки разговор с мен като президент за високо класифициран”, заяви Тръмп пред репортери в понеделник. „Така, това би означавало, че ако напише книга и ако тя излезе, той нарушава закона и бих помислил, че ще има криминални проблеми”.

Междувременно Американският съюз за граждански свободи обяви, че „всякакви усилия на администрацията на Тръмп да спре публикуването на книгата на Джон Болтън, са обречени на неуспех”.

През януари Белият дом съобщи, че книгата съдържа „строго секретни” подробности, които трябва да бъдат премахнати. Болтън отхвърли тези твърдения.

Вероятната причина за острата реакция на Тръмп може да са конфиденциални разговори за оказване на натиск върху украинския президент Владимир Зеленски да започне разследване за корупция срещу Хънтър, сина на кандидата за президент на Демократическата партия Джо Байдън.

По-рано тази година Тръмп беше оправдан по делото за импийчмънт заради обвинения, че злоупотребил с властта си, карайки Украйна да се намеси в изборния процес в САЩ.

Болтън се присъедини към администрацията на Белия дом през април 2018 г. и напусна през септември следващата година, като заяви, че е решил да се откаже от поста на съветник по националната сигурност. Президентът Тръмп обаче заяви, че е уволнил Болтън, защото е бил „силно” несъгласен с него.

