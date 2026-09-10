Тръмп подарил по 45 000 долара в брой на Натали Харп и още двама сътрудници

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е дал парични суми от по 45 000 долара на изпълнителната си асистентка Натали Харп и на още две от младите си лоялни служителки в Белия дом, според финансови декларации, публикувани от администрацията.

В своите декларации, публикувани официално в края на миналата седмица, трите жени описват плащанията като „Паричен подарък за празниците“. Подаръците се равняват на около една трета от заплатите от 150 000 долара, които всяка от тях получава за позицията си в Белия дом, съгласно годишния доклад до Конгреса.

Ричард Пейнтър, бивш главен юрист по етика в Белия дом при президента Джордж У. Буш и критик на Тръмп, заяви, че плащанията изглежда нарушават федерален закон, който забранява допълването на заплатите на федералните служители от външни източници, пише The Washington Post.

„Той очевидно се опитва да ги улесни финансово, за да работят на държавна служба в Белия дом. Това е недопустимо“, каза Пейнтър.

Белият дом и трите получателки на подаръците от Тръмп не отговориха веднага на запитванията за коментар.

Харп, 35-годишна сътрудничка, която рядко се отделя от Тръмп, е известна в Белия дом като „човешкия принтер“, тъй като носи преносимо устройство, за да осигурява на Тръмп предпочитаните от него хартиени копия на новинарски статии и публикации в социалните мрежи.

Тя попадна под засилен контрол, откакто „The Washington Post“ съобщи миналия месец, че е била сред малцината близки служители, придружили Тръмп в камион за кетъринг, превозвал го под прикритие при тайната смяна на самолети за заминаването му от Турция в отговор на потенциална иранска заплаха за атентат.

Броени дни след доклада на „The Post“, сенатор Джон Ософ (демократ от Джорджия) заяви на предизборен митинг, че Тръмп предпочита да „пътува с Натали в техния очевидно незащитен летящ дворец“, имайки предвид самолета, подарен на Тръмп от катарското кралско семейство, докато обвиняваше президента в пренебрегване на задълженията му. Забележката предизвика остър отговор от Белия дом и консервативните медийни фигури, което засили общественото внимание към Харп.

Тръмп е дал по 45 000 долара и на Марго Мартин, 31-годишна съветничка по комуникациите, която често се приближава по-близо до президента от собствената му охрана от Сикрет Сървис, за да заснема ежедневните му дейности за социалните мрежи, както и на Чембърлейн Харис, 26-годишна сътрудничка в Белия дом, която служи като изпълнителен асистент на Тръмп. През февруари Тръмп назначи Харис в Комисията по изящни изкуства на САЩ, която надзирава балната зала на Белия дом и други строителни проекти в района на Вашингтон.

Уолт Наута, директор на операциите в Овалния кабинет, е докладвал за подарък от 20 000 долара от президента. Наута, който получава заплата от 175 000 долара, също е придружавал Тръмп в камиона за кетъринг в Турция. Той служи като личен асистент през първия мандат на Тръмп и беше ключов свидетел и съобвиняем в разследването на Министерството на правосъдието относно боравенето на Тръмп с класифицирани документи в Мар-а-Лаго. Съдия отхвърли обвиненията през 2024 г., отсъждайки, че специалният прокурор Джак Смит, завел делото, е бил назначен неправомерно.

Няма други публично известни случаи американски президенти да са давали на служители на Белия дом големи парични плащания. Експерти по правителствена етика заявиха, че не са запознати с други плащания от такъв мащаб от ръководител към подчинен държавен служител.

Традиционно официалните лица по етика се притесняват от ситуации, в които компания, за която федерален служител е работил преди, се опитва да осигури допълнителни средства, за да го улесни да служи в управлението, поясни Пейнтър.

Когато работодателите дават празничен подарък на човек, който работи в дома им, това се счита за част от дохода му, добави той. „Това не е като да дадеш бакшиш на портиера на Пето авеню. Това са държавни служители на САЩ. Ако искате работа, в която получавате бакшиши, не трябва да работите за правителството на САЩ“, каза Пейнтър.

Според закона, както лицето, което изплаща допълнителния доход, така и това, което го получава, носят отговорност. Министерството на правосъдието при Тръмп може и да откаже да приложи закона, но давностният срок е пет години. Мандатът на Тръмп изтича след малко повече от две години.

Федералните служители са подложени и на ограничения относно подаръците, които могат да дават или получават, за да се гарантира, че правителствените решения остават безпристрастни.

Дон Фокс, бивш изпълняващ длъжността директор на Службата за правителствена етика (OGE) по време на администрацията на Обама, заяви, че от наличните факти не е напълно ясно дали плащанията нарушават забраната за допълване на заплатата. Той уточни, че такъв би бил случаят, ако Тръмп е направил подаръците, след като някой от служителите е казал, че напуска заради частния сектор, тъй като не може да се издържа с доходите си, и той му е дал добавка, за да изравни разликата в заплащането.

Съществуват правила, които ограничават служителите да дават подаръци на своите подчинени поради опасения, че те могат да бъдат използвани за купуване на благосклонност. Но голямо плащане към подчинен е „обстоятелство, което OGE никога не е предвиждала наистина. Това просто не се случва“, каза Фокс.

Той сподели, че най-скъпият подарък, който помни да е получавал като федерален служител от шефа си, е била кошница с плодове около празниците.

Дори при липса на нарушение обаче, Фокс заяви, че все пак намира плащанията за „притеснителни“, тъй като биха могли да поставят сътрудниците в задължение към Тръмп. „Бих се чувствал между изключително дискомфортно и задължен на човека, който ми е дал толкова голям подарък“, каза той.

Харп, Мартин, Харис и Наута имат връзки с Тръмп, датиращи от първия му мандат, и всички те бяха част от тесния вътрешен кръг от сътрудници, които работеха за него във Флорида между двете му президентства. Харп, Мартин и Харис имат ограничен трудов опит, който да не е свързан с Тръмп.

Харп привлече националното внимание през 2019 г. с публикация в LinkedIn, в която приписа на закон, подписан от Тръмп през 2018 г. за разширяване на достъпа до експериментално лечение, спасяването на живота ѝ след диагноза за рак на костите от втори стадий. Медицински експерти изразиха съмнения относно тези твърдения. Харп говори за този си опит на Националната конвенция на Републиканската партия през 2020 г. Като водеща в One America News тя често популяризираше неверните твърдения на Тръмп, че е спечелил изборите през 2020 г. Тя започна работа за Тръмп през 2022 г., след като напусна телевизията.

Мартин започна работа в Белия дом при Тръмп като пресасистент през 2019 г. и продължи да работи като прессекретар за него след встъпването в длъжност на президента Джо Байдън. Харис започна кариерата си в Белия дом и беше известна като „рецепционистката на Съединените щати“ по време на първия мандат на Тръмп.

Наута е родом от Гуам и се записва във ВМС през 2001 г. До 2021 г. той е повишен в звание старши главен кулинарен специалист, според военните досиета. По онова време Наута е работил в Белия дом и Тръмп го е повишил в свой личен асистент, според съдебните досиета. Личните асистенти често са известни като „бодимени“, следващи политиците отблизо, за да им осигуряват всичко, от закуски до графика им.