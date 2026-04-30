Ц ентралното командване на САЩ (CENTCOM) поиска разполагането на хиперзвуковата ракета Dark Eagle в Близкия изток за евентуално използване срещу Иран, съобщава Bloomberg.

Това искане идва на фона на необходимостта от разполагане на системи с по-голям обсег в Близкия изток за унищожаване на пускови установки за балистични ракети, разположени дълбоко в иранска територия.

Необходимостта от подобна стъпка се обяснява с факта, че Иран е преместил балистични ракетни установки дълбоко в своята територия, което ги прави недостъпни за конвенционалните американски оръжия.

Ако искането бъде одобрено, това ще бъде първият случай на разполагане на хиперзвукови ракети от Съединените щати извън територията и. В същото време окончателно решение все още не е взето.

Прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран е в сила от 9 април, но искането предполага, че Съединените щати се готвят за по-нататъшни удари, ако президентът Доналд Тръмп реши да го направи, отбелязва агенцията.

''Dark Eagle'', известен още като хиперзвуково оръжие с голям обсег (LRHW), има обявен обсег от над 2770 км (1700 мили), въпреки че точните му спецификации са класифицирани. Проектиран е да се приближава до цел с повече от пет пъти по-висока скорост от скоростта на звука и може да маневрира, за да избегне прехващане.

Оръжието е проектирано да противодейства на усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана от Китай или Русия. Всяка ракета от Lockheed Martin Corp. струва около 15 милиона долара.

Службата за отчетност на правителството заяви, че всяка батерия ще струва около 2,7 милиарда долара.

По-рано западните издания писаха, че войната срещу Иран е принудила американските военни да използват стотици скъпи ракети Tomahawk с голям обсег и хиляда крилати ракети въздух-земя JASSM.

Междувременно Пентагонът публично обяви, че Съединените щати вече са похарчили 25 милиарда долара за военни операции срещу Иран, повечето от които са отишли ​​за боеприпаси.

На този фон в Европа нараства загрижеността за последиците от конфликта. Скокът на цените на енергийните ресурси и забавянето на икономиката създават рискове от стагфлация и засилване на популистките сили. Кризата задълбочава вътрешните противоречия в ЕС и ограничава възможностите за финансов отговор, което затруднява стабилизирането на ситуацията в условия на геополитическо напрежение.