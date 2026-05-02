Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

А ко някой владее изкуството на ефектната поява под светлините на прожекторите, това определено е Григор Димитров. Най-добрият български тенисист за пореден път доказа, че стилът му извън корта е също толкова безупречен, колкото и неговият бекхенд, превръщайки една обикновена вечеря в Монте Карло в холивудска сцена.

Звезден блясък пред „Cipriani“

Гришо и неговата половинка – латино дивата Ейса Гонзалес, се появиха пред култовия ресторант „Cipriani“ не просто като гости, а като истински прототипи на Джеймс Бонд и неговото момиче. Звездната двойка демонстрира класа, която спря дъха на туристите и местните жители в Княжеството.

Звярът на пътя: Lamborghini Aventador SVJ

Голямата атракция (освен самата двойка) беше добре познатият, но все така впечатляващ суперавтомобил на Димитров – Lamborghini Aventador SVJ. Това не е просто кола, а колекционерско бижу, чието производство вече е преустановено. Машината е истинско технологично чудовище:

Автомобилът не се произвежда повече от две години, но цената му е много сериозна – между 650 и 750 000 евро в различни платформи, пише Carmarket .

Ускорява от 0 до 100 км/ч за под 3 секунди;

Една от най-редките модификации на италианската марка;

Димитров притежава модела от две години, като за първи път го показа на парти в Монако, когато бе в компанията на Ализе Лим.

Джентълмен докрай

Въпреки че Григор и Ейса видимо се опитваха да запазят уединение, тенисистът не изневери на имиджа си на най-големия джентълмен в Тура. На излизане от ресторанта бившият №3 в света отдели време на обградилите го фенове за снимки и автографи, демонстрирайки, че за него феновете винаги са приоритет.

След като раздаде усмивки на тълпата, звездната двойка потъна в луксозния интериор на своето Lamborghini и отпраши в нощта под канонада от светкавици. Когато си Григор Димитров, дори прибирането у дома изглежда като филмов финал.