Любопитно

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Най-добрият български тенисист за пореден път доказа, че стилът му извън корта е също толкова безупречен, колкото и неговият бекхенд, превръщайки една обикновена вечеря в Монте Карло в холивудска сцена

2 май 2026, 06:47
Източник: Getty Images

А ко някой владее изкуството на ефектната поява под светлините на прожекторите, това определено е Григор Димитров. Най-добрият български тенисист за пореден път доказа, че стилът му извън корта е също толкова безупречен, колкото и неговият бекхенд, превръщайки една обикновена вечеря в Монте Карло в холивудска сцена.

Звезден блясък пред „Cipriani“

Гришо и неговата половинка – латино дивата Ейса Гонзалес, се появиха пред култовия ресторант „Cipriani“ не просто като гости, а като истински прототипи на Джеймс Бонд и неговото момиче. Звездната двойка демонстрира класа, която спря дъха на туристите и местните жители в Княжеството.

Звярът на пътя: Lamborghini Aventador SVJ

Голямата атракция (освен самата двойка) беше добре познатият, но все така впечатляващ суперавтомобил на Димитров – Lamborghini Aventador SVJ. Това не е просто кола, а колекционерско бижу, чието производство вече е преустановено. Машината е истинско технологично чудовище:

Автомобилът не се произвежда повече от две години, но цената му е много сериозна – между 650 и 750 000 евро в различни платформи, пише Carmarket.

Ускорява от 0 до 100 км/ч за под 3 секунди;

Една от най-редките модификации на италианската марка;

Димитров притежава модела от две години, като за първи път го показа на парти в Монако, когато бе в компанията на Ализе Лим.

Джентълмен докрай

Въпреки че Григор и Ейса видимо се опитваха да запазят уединение, тенисистът не изневери на имиджа си на най-големия джентълмен в Тура. На излизане от ресторанта бившият №3 в света отдели време на обградилите го фенове за снимки и автографи, демонстрирайки, че за него феновете винаги са приоритет.

След като раздаде усмивки на тълпата, звездната двойка потъна в луксозния интериор на своето Lamborghini и отпраши в нощта под канонада от светкавици. Когато си Григор Димитров, дори прибирането у дома изглежда като филмов финал.

Последвайте ни
Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Ремонт по бул.

Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

Как се вади временна шофьорска книжка в Китай

carmarket.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 16 часа
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 11 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 9 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

