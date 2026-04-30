Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

И ранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че американската блокада на пристанищата на страната му на практика представлява „продължение на военните действия“ от страна на Вашингтон, въпреки действащото примирие между двете страни.

„Светът стана свидетел на търпението и готовността на Иран за помирение. Това, което се извършва под прикритието на морска блокада, е продължение на военните действия срещу народ, който плаща цената за своята съпротива и независимост“, написа той в X.

„Продължаването на този потиснически подход е неприемливо“, заяви Пезешкиан.