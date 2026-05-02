България

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

2 май 2026, 06:46
Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание
Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"
По традиция: БСП отбелязва Деня на труда с шествие
Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание
Пожар пламна в голям столичен мол
Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

Ж ълт код за опасност от слани в София област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Информацията е публикувана на сайта на института.

В съботния ден повече слънчеви часове ще има преди обяд. Около и след обяд облачността над цялата страната ще се увеличи и ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

Над Черноморието

облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с тенденция на повишаване.

Над планините

облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планинските райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

В неделя

над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в котловините на Югозападна България, където през нощта вятърът ще стихне до минус 2° и там ще се образуват слани. Максималните температури ще са между 12° и 17°.
 
В началото на следващата седмица

ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина от страната, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в котловините и по високите полета - около минус 2°; на много места ще се образува слана. Дневните температури ще започнат да се повишават и максималните ще бъдат между 17° и 12°.

Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Дъжд Сняг Температури Вятър Облачност Събота и неделя Черноморие Планини Слана
Последвайте ни
Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Преди 16 часа
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Преди 11 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Преди 9 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Свят Преди 11 минути

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Любопитно Преди 1 час

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Свят Преди 10 часа

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Свят Преди 10 часа

Арестувани са седем души

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

България Преди 12 часа

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

България Преди 12 часа

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

България Преди 12 часа

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Свят Преди 13 часа

Най-малко 11 души са ранени в Тернополска и Виницка области

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Свят Преди 13 часа

Три самолета за разпръскване на вода и един хеликоптер се борят с горския пожар

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Свят Преди 13 часа

Заподозреният е бил пребит до безсъзнание от местни жители

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Свят Преди 14 часа

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Свят Преди 14 часа

Двете страни се опитват да преговарят от близо четири седмици

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за интелектуалната собственост

България Преди 15 часа

Решението е взето заради значителни действия по прилагането на закона

Община Цар Калоян е осъдена за 26 000 лв. заради щети от наводнение

България Преди 15 часа

Съдебното решение е по казус, свързан с наводнение от 2 септември 2022 г.

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Свят Преди 16 часа

Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

България Преди 16 часа

Кметът на София Васил Терзиев очаква справедливост и предвидимост от следващото правителство

Всичко от днес

От мрежата

