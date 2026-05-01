Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

П алежът срещу синагога в столицата на Северна Македония Скопие е свързан с терористичната групировка „Ислямска държава“, съобщи разузнавателната служба на страната.

Никой не пострада при нападението на 12 април, което съвпада с православния Великден, но входът на сградата е бил обгорен, след като е бил запален, предаде АФП.

Агенцията за национална сигурност на Северна Македония съобщи, че е провела обиски в няколко имота и е арестувала седем души, за които се смята, че са „част от радикална група, идеологически свързана с глобалната мрежа“ на „Ислямска държава“.