Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание – една от най-героичните епопеи в българската история. Ритуалът, считан за най-тържествената форма на военен церемониал, отдаде почит на личностите, посветили живота си на свободата на България.

В основата на церемонията стои признателността към героите, за които родината е била върховна ценност – земя, народ, държавност, вяра и език. В стремежа си да я видят свободна, те поемат по пътя на саможертвата, оставяйки непреходен пример за национално достойнство.

В тържествената проверка участва Национална гвардейска част, като в строя застанаха 280 гвардейци. Ритуалът беше командван от майор Николай Стоянов, заместник-командир на Първи гвардейски батальон.

Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй и поздрави гвардейците по случай годишнината, а отговорът „Ура!“ огласи площада.

Сред официалните гости беше и председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцева, за която това бе първо участие в официално събитие от такъв ранг.

В рамките на ритуала беше подчертано значението на Националната гвардейска част като символ на държавността, честта и приемствеността в българската военна традиция. Гвардейците носят свои отличителни знаци, знаме и униформа, като емблематични остават орловото перо на калпака и Александровската звезда. Бойното знаме на частта е връчено през 2003 година.

Президентът Илияна Йотова открои в речта си ролята на града като символ на българската революция и духовен център на въстанието. „Панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция – то е столицата на въстанала България“, заяви Йотова.

Според нея Априлското въстание е израз на най-съкровените стремежи на българския народ: „Това е мечтата за свобода, за свое отечество, за държава, за равноправие и независимост – онзи неудържим порив към възраждането на България.“

Йотова припомни, че именно по улиците на Панагюрище през 1876 г. „се чува гласът на българското възкресение“ и че макар свободата да е била изживяна „само за миг, само за десет дни“, този миг остава „цяла вечност“ в националната памет.

В словото си тя акцентира и върху историческите факти около създаването на революционна власт. „Още в първите дни на въстанието тук се създава временно правителство, а над него се развява българското знаме със златния лъв“, каза президентът.

Йотова отдаде почит на героите на въстанието, като подчерта, че те са обединени от една обща кауза. „Свързва ги България – принадлежността към един народ и една идея за свобода. Те презряха смъртта, за да дарят свобода на други“, заяви държавният глава.

Тя припомни и трагедията, съпътствала събитията: „Знаем образа на изпепеленото Панагюрище – домове, училища, храмове, сринати до основи, за да се роди отново градът – още по-силен и по-родолюбив.“

Държавният глава призова годишнината да бъде не само повод за почит, но и за размисъл. „Нека се опитаме да погледнем през очите на нашите предци, да се премерим с тях и да разберем себе си. Само така можем да вървим напред заедно“, каза тя

Илияна Йотова цитира Захари Стоянов, който определя Панагюрище като град, превърнал се в безсмъртие. „Поклон пред жертвите и героите на април 1876 година. Поклон пред Апостолите и мъчениците. Да живее България!“, завърши държавният глава.

Източник: EPA/БГНЕС

Приветствие отправи и кметът на Панагюрище Желязко Гагов. „Въстанието от 1876 г. не избра мълчанието, а ни даде глас, с който се научихме да пеем и да плачем едновременно“, заяви той.

Желязко Гагов изтъкна, че героите преди 150 години са избрали смъртта, отказвайки се от живота, богатството и дори семействата си, за да извоюват свободата.

„Забравихме ли, че свободата е родена в тази най-дълбока рана? Ако я забравим, сме застрашени от ново робство“, каза той, визирайки бурната международна обстановка, в която живеем.

„Убеден съм, че ще успеем да сътворим нов, успешен дом за нашата общност“, заяви кметът. Той призова младите поколения да се вгледат в образите на героите и да черпят пример от тях: „За да пребъде българският дух. За да пребъде България!“

Изявлението на Гагов беше последвано от слово на пловдивския митрополит Николай. Той призова събралите се да погледнат напрестолния кръст на църквата в село Поибрене, който беше изложен на площада.

„С този кръст е осветено знамето, ушито от Райна Княгиня. С него е благословена четата на Георги Бенковски“, каза Николай.

Той заяви, че кръстът е водил юнаците по трагичния им, но славен път. „Пред него са се клели, пред него са се молили преди битка“, каза митрополитът. „Пред този кръст смъртта се превърна в безсмъртие. Пред този кръст беше разпнато въстанието, но възкръсна България.“