Тръмп с план за развитие на изкуствения интелект: Повече иновации, по-малко регулации

А дминистрацията на Тръмп представи мащабна пътна карта за разработване на изкуствен интелект, обещавайки да стимулира иновациите в САЩ, като същевременно премахне това, което нарича „бюрократична бюрокрация“ и „идеологически пристрастия“, пише BBC.

28-страничният план за действие в областта на изкуствения интелект очертава над 90 политически действия за бързо развиващата се технология, които според служители на администрацията могат да бъдат приложени през следващата година.

„Вярваме, че сме в надпревара с изкуствен интелект и искаме Съединените щати да спечелят тази надпревара“, каза пред репортери крипто царят на администрацията на Тръмп Дейвид Сакс.

Планът за изкуствен интелект обещава изграждане на инфраструктура за центрове за данни и популяризиране на американските технологии, но беше остро критикуван от критици, които го смятат за идеологическа маневра от страна на Белия дом.

Планът също така призовава федералните агенции да преразгледат и отменят политики, които пречат на развитието на изкуствения интелект, и да насърчат използването на изкуствен интелект както в правителството, така и в частния сектор.

Очаква се президентът Доналд Тръмп да подпише три свързани изпълнителни заповеди в сряда. Едната заповед ще насърчи международния износ на разработени в САЩ технологии за изкуствен интелект, докато друга има за цел да изкорени това, което администрацията описва като „съзнателни“ или идеологически предубедени системи с изкуствен интелект.

„Американското развитие на системи за изкуствен интелект трябва да бъде свободно от идеологически пристрастия или проектирани социални програми. С правилните правителствени политики Съединените щати могат да затвърдят позицията си на лидер в областта на изкуствения интелект и да осигурят по-светло бъдеще за всички американци“, заяви Белият дом.

Крипто царят Сакс добави, че планът е частично фокусиран върху предотвратяване на „злоупотреба или кражба на технологии с изкуствен интелект от злонамерени лица“ и ще „следи за нововъзникващи и непредвидени рискове от изкуствения интелект“.

Администрацията на Тръмп позиционира разширяването на инфраструктурата и инвестициите в областта на изкуствения интелект в Съединените щати като начин да се изпревари Китай.

„Изкуственият интелект е революционна технология, която ще има дълбоки последици както за икономиката, така и за националната сигурност“, каза Сакс. „Просто е много важно Америка да продължи да бъде доминиращата сила в областта на изкуствения интелект.“

Но критиците твърдят, че планът е издайнически жест за големите технологични компании.

„Планът за действие на Белия дом за изкуствен интелект е написан от и за технологични милиардери и няма да служи на интересите на широката общественост“, каза Сара Майърс Уест, съизпълнителен директор на Института AI Now.

„Позицията на администрацията дава приоритет на корпоративните интереси пред нуждите на обикновените хора, които вече са засегнати от изкуствения интелект“, добави Уест.

