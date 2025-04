Тръмп твърди, че е говорил със Си, но Китай отрича

К итай заяви днес, че никакви телефонни разговори не е имало в последно време между китайския президент Си Цзинпин и неговия американски колега, опровергавайки твърденията на Доналд Тръмп, че е разговарял с китайския лидер, предаде Франс прес.

Двете водещи икономически сили в света са в разгара на търговска война, предизвикана от американския президент.

Тръмп наложи мита в размер на 145% върху по-голямата част от китайските стоки, влизащи в САЩ. Пекин отвърна на удара, като наложи свое собствено допълнително мито от 125% върху американските стоки.

OMG! Trump is now saying Xi called him.



Xi, finding out that Trump is lying as usual, called out the serial lying sociopath, telling him the US should not mislead the public on US/China trade talks by creating confusion. 😂🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/VV4pboWrjl