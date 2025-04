Г-жа Макрон със сериозна грешка във Ватикана

П ървата дама на Франция Брижит Макрон се отклони от дрескода за погребението на папа Франциск, след като реши да не носи покривало за главата по време на церемонията, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

72-годишната Бриджит се присъедини към съпруга си, френския президент Еманюел Макрон, и световни лидери, духовници и управляващи монарси на площад „Свети Петър“, когато

аржентинският понтифик беше погребан в събота.

Докато мъжете, присъстващи на погребението, бяха помолени да носят тъмен костюм с дълга черна вратовръзка и бяла риза, на жените беше дадена възможност да носят скромна черна рокля, която стига под коляното, или официален костюм.

Според дрескода за папско погребение, жените трябва да носят и черна забрадка, покривало за глава или воал – както се вижда при Мелания Тръмп, испанската кралица Летисия, бившата първа дама на САЩ Джил Байдън, както и престолонаследницата на Норвегия Мете-Марит.

Brigitte Macron, on the other hand, did not wear the veil today pic.twitter.com/rs51w8mKb2