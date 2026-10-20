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Тръмп предупреди за „френски сценарий“ в САЩ, ако републиканците загубят междинните избори

Залогът е контролът над Конгреса, като републиканците инвестират над 740 млн. долара в кампанията си

20 октомври 2026, 10:51
Тръмп предупреди за „френски сценарий“ в САЩ, ако републиканците загубят междинните избори
Избори САЩ Тръмп Харис   
Източник: /Getty Images

 

Бившият президент Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към своите поддръжници, че САЩ рискуват да последват съдбата на Франция, ако Демократическата партия спечели контрол над Конгреса на предстоящите междинни избори. Това изявление е част от финалния натиск на републиканците за мобилизиране на избирателите в навечерието на вота на 3 ноември, който ще определи политическия баланс във Вашингтон.

Говорейки на митинг в Парк Сити, Канзас, в подкрепа на сенатора републиканец Роджър Маршал, Тръмп се позова на настоящите протести във Франция, описвайки страната като увредена от имиграция и безредици. Според Newsweek, събитието се провежда само 15 дни преди изборите, в момент, когато надпреварата за Сената в Канзас се оказва неочаквано оспорвана. Тръмп използва тези сравнения, за да подчертае опасността от това, което той възприема като либерални политики, и да призове избирателите да подкрепят Републиканската партия.

 

Френската карта в предизборната реторика

Тръмп директно свърза насилието по френските улици с политическата програма на своите опоненти в САЩ. „Когато виждате горящи камбанарии и бушуващи пожари във Франция, просто помнете, че това е, което радикалните демократи искат да направят с Америка“, заяви той пред събралото се множество, без да предостави доказателства в подкрепа на твърденията си. Той намекна, че подобни събития биха могли да се случат и в Съединените щати, ако демократите получат повече власт.

Той описа Франция като „някога велика нация“, която според него е „завладяна, ограбена и опожарена до основи“, като хвърли вината върху мигранти, екстремисти и леви политици. Тръмп дори заяви, че е предупредил френския президент Еманюел Макрон преди години с думите: „Затворете границата си или ще загубите Франция“, твърдение, което не е потвърдено от независими източници. Тези думи подчертават неговата позиция относно контрола на границите и имиграцията като ключови фактори за националната стабилност.

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Битката за Конгреса и републиканската мобилизация

Коментарите на Тръмп са част от мащабна кампания за мобилизиране на републиканския електорат, тъй като контролът над Конгреса остава несигурен. Според данни, цитирани от NBC News, демократите се нуждаят от нетно увеличение от четири места в Сената, за да поемат контрола. В момента републиканците държат 53 места срещу 45 за демократите и двама независими, които гласуват с тях. Запазването или придобиването на мнозинство в Сената е от решаващо значение за изпълнението на законодателните програми на всяка партия.

Републиканските групи са похарчили над 740 милиона долара за кампании в Конгреса от Деня на труда до 14 октомври, според анализ на AdImpact, цитиран от CNBC. Значителна част от тези средства са насочени към щати като Канзас, Тексас и Небраска, където надпреварите са по-оспорвани от очакваното. Това показва интензивната борба за власт и значителните финансови ресурси, които се инвестират в тези избори.

Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс провеждат интензивна обиколка в ключови щати, която бившият президент нарече „32-дневна предизборна офанзива“, според Associated Press. За да подчертае важността на вота, Тръмп призова поддръжниците си: „На тези избори ви моля да се престорите, моля, че аз съм в бюлетината.“ Това изявление цели да ангажира избирателите и да ги накара да гласуват, сякаш той самият е кандидат.

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Прогнози и прекъсвания на митинга

Въпреки усилията, прогнозите остават напрегнати за Републиканската партия. Power Rankings на Fox News от 13 октомври предвиждат демократите да запазят контрола над Камарата на представителите. В същото време надпреварата в Канзас е определена като „непредвидима“ (toss-up) от Cook Political Report. Това показва, че резултатът от изборите е несигурен и може да доведе до различни сценарии за бъдещото управление на страната.

Речта на Тръмп в Канзас беше прекъсната поне три пъти от протестиращи, които бяха изведени от залата. Тръмп ги нарече „платени протестиращи“, без да представи доказателства. Подобен инцидент се е случил и на митинг на вицепрезидента Ванс в Северна Каролина същия ден, което подчертава напрегнатата политическа атмосфера в страната преди изборите. Тези прекъсвания показват поляризацията и силните емоции, свързани с политическия дебат в САЩ.

Междинни избори в САЩ - какво трябва да знаем

Междинните избори в Съединените щати функционират като национален политически барометър в средата на всеки президентски мандат, като традиционно служат за референдум относно политиката на действащата администрация. В условията на силно поляризиран електорат и крехки мнозинства в двете камари на Конгреса, тези избори придобиват критично значение. Контролът дори само над една от камарите – Камарата на представителите или Сената – дава на опозиционната партия мощни инструменти за блокиране на законодателната програма на президента, за иницииране на парламентарни разследвания срещу администрацията и за оказване на влияние върху назначаването на ключови федерални постове, включително съдии. Така залогът надхвърля партийната победа и засяга пряко способността на Белия дом да управлява ефективно през оставащите две години от мандата си. Историческият модел показва, че партията на президента почти винаги губи места в Конгреса по време на междинни избори, тъй като избирателите често използват вота си, за да изразят недоволство или да потърсят баланс на властта във Вашингтон. Тази тенденция се потвърждава последователно през последните десетилетия. През 2010 г. Демократическата партия на президента Барак Обама претърпя тежки загуби, определяни като „shellacking“ (погром), губейки контрола над Камарата на представителите. Осем години по-късно, през 2018 г., Републиканската партия на президента Доналд Тръмп се сблъска със „синя вълна“, която доведе до мнозинство за демократите в същата камара. Тези прецеденти установяват междинния вот като структурен коректив в американската политическа система, чийто изход рядко е в полза на управляващите и често предвещава значителни промени в политическия пейзаж.

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