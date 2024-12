Тръмп ще настоява за смъртно наказание за "изнасилвачи, убийци и чудовища"

И збраният за американски президент Доналд Тръмп заяви днес, че ще разпореди на министерството на правосъдието „решително да прилага“ смъртното наказание, за да защитава американците от „брутални изнасилвачи, убийци и чудовища“, предаде Ройтерс.

Изявлението на Тръмп в социалната му мрежа „Трут Соушъл“ идва само ден след като американският президент Джо Байдън замени с доживотен затвор без право на помилване присъдите на 37 от 40-те затворници, осъдени на смърт на федерално равнище в САЩ.

