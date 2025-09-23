Рюте към Русия: НАТО е готов

Нетаняху остро реагира на признаването на Палестина от Великобританияр Канада и Австралия

Н АТО е реагирал "бързо и решително" на няколко скорошни нарушения на въздушното пространство от страна на Русия, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте във вторник, отхвърляйки критиките, че организацията е неподготвена за нарастващите провокации от Москва.

В петък изтребители на НАТО излетяха по спешност, след като три руски самолета МиГ-31 навлязоха за 12 минути във въздушното пространство на Естония. По-рано този месец Москва изпрати и дронове в Полша и Румъния, пише Politico .

"Разполагаме с всички отбранителни системи, за да защитим всеки сантиметър съюзническа територия. Това показахме както в полския случай, така и в естонския", заяви Рюте пред журналисти.

Във вторник членовете на алианса се събраха, след като Естония задейства член 4 от договора на НАТО, предвиждащ спешни консултации между съюзниците.

В публикувано след срещата изявление, посланиците на НАТО заявиха, че "няма да бъдат възпрени от тези и други безотговорни действия на Русия да продължат твърдата си подкрепа за Украйна".

NATO chief Mark Rutte to Russia: We’re ready for you.https://t.co/guUQmLK1pT — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 23, 2025

"Русия не бива да има никакво съмнение: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства, за да се защитим", се посочва още в изявлението.

Срещата се проведе и на фона на нови инциденти: в понеделник вечер Норвегия и Дания засекли дронове в своето въздушно пространство, което доведе до временно затваряне на летищата в Осло и Копенхаген. Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви във вторник, че "не може да изключи" руска намеса, обвинение, което Кремъл отхвърли.

В отговор на руските дронове в Полша, Рюте обяви старта на мисията Eastern Sentry, целяща засилване на отбраната по източния фланг на алианса.

НАТО: Руските ВВС да казват за полети по границите ни

Този инцидент, при който многомилионни изтребители на НАТО свалиха евтини дронове, направени от дърво и пяна, предизвика критики, че алиансът е неподготвен за растящата въздушна заплаха и нискобюджетната война на Москва, поне от икономическа гледна точка.

Рюте посочи, че НАТО активно работи по решаването на този проблем. "Една от причините да стартираме Eastern Sentry е, че не е устойчиво да сваляш дрон, който струва 1 000 или 2 000 долара, с ракета, която струва половин милион или милион долара", каза той.

Междувременно инцидентите подтикнаха някои съюзници от НАТО да отправят едностранни предупреждения към Русия и да търсят нови начини за укрепване на отбраната си. Полша и Швеция тази седмица заявиха, че ще свалят всеки руски самолет, който навлезе в тяхното въздушно пространство, докато Естония обяви, че е готова да приеме британски изтребители с ядрени способности.

The North Atlantic Council met this morning and strongly condemned Russia’s dangerous violation of Estonian airspace on Friday.



Our posture – on land, at sea and in the air – is serving us well.



NATO stands ready & willing to defend every inch of Allied territory. pic.twitter.com/sapODb253v — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 23, 2025

Русия отрича да е извършила каквито и да било нарушения.

"Обвиненията, че наши самолети уж са нарушили въздушното пространство, никога не са били подкрепени с надеждни данни или убедителни доказателства", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от контролираната от държавата агенция ТАСС.

Рюте обаче даде ясно да се разбере, че инцидентите няма да доведат до промяна на правилата за военна ангажираност на НАТО спрямо Русия.

"Решенията дали да се сваля самолет винаги се основават на наличното разузнавателно мнение за заплахата, която представлява", каза той, като подчерта, че в случая с Естония не е била засечена "непосредствена заплаха".

"Но при необходимост може да сте сигурни, че ще направим всичко нужно, за да защитим нашите градове, нашите хора, нашата инфраструктура", допълни Рюте.