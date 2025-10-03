Свят

Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия

Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака

3 октомври 2025, 20:41
Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия
Д рон уби френски фоторепортер по време на работа в източния украински регион Донбас, предаде АФП.

Френският фотожурналист Антони Лаликан е починал, според Европейската и Международната федерации на журналистите, както и Френския национален синдикат на журналистите.

Руска журналистка загина при обстрел в Киев

Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака. И двамата се съобщава, че са носели защитни жилетки с надпис „Press“.

„С дълбока скръб научих за смъртта на Антони Лаликан, който стана жертва на атака от руски дронове“, написа френският президент Еманюел Макрон в X, на фона на нарастващо напрежение между Русия и европейските държави.

Русия война Украйна
