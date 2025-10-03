Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия

Д рон уби френски фоторепортер по време на работа в източния украински регион Донбас, предаде АФП.
Френският фотожурналист Антони Лаликан е починал, според Европейската и Международната федерации на журналистите, както и Френския национален синдикат на журналистите.
Руска журналистка загина при обстрел в Киев
Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака. И двамата се съобщава, че са носели защитни жилетки с надпис „Press“.
„С дълбока скръб научих за смъртта на Антони Лаликан, който стана жертва на атака от руски дронове“, написа френският президент Еманюел Макрон в X, на фона на нарастващо напрежение между Русия и европейските държави.
Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025
J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes.
J’adresse mes condoléances…