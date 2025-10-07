Русия: "Томахоук" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Свят

Кремъл заяви, че очаква яснота във връзка с плановете на САЩ да предоставят ракети "Томахоук" на Украйна

7 октомври 2025, 15:14
Източник: EПА/БГНЕС

Р усия днес заяви, че очаква яснота от САЩ за възможната доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, и добави, че тези оръжия на теория биха могли да носят ядрени бойни глави, предаде Ройтерс. 

Американският президент Доналд Тръмп каза вчера, че иска да знае какво планира да прави Украйна с ракетите, преди САЩ да се съгласят да ги предоставят, тъй като не иска да ескалира войната. Той обаче посочи, че "е взел някакво решение по въпроса".

Запитан за коментар, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Разбираме, че трябва да изчакаме. Вероятно за по-ясни послания, ако дойдат такива."

Песков добави, че практиката при предшественика на Тръмп Джо Байдън е била доставките на нови оръжия да се обявяват чак когато те бъдат получени от Украйна.

Руският президент Владимир Путин в неделя заяви, че ако Вашингтон достави ракети "Томахоук" на Украйна за удари на далечно разстояние, дълбоко в територията на Русия, това ще доведе до разрушаване на отношенията на Москва със САЩ.

Песков добави, че е важно да се осъзнае, че "ако се абстрахираме от различните нюанси, става дума за ракети, които могат да бъдат и с ядрени бойни глави. Следователно, това е наистина сериозен етап на ескалация."

Ракетите "Томахоук" имат обхват от 2500 километра, така че Украйна може да ги използва за удари на цялата територия на европейската част на Русия, включително постолицата Москва, ако Тръмп реши да ги достави на Киев, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Русия САЩ Украйна Ракети Томахок Ядрени бойни глави Ескалация Доналд Тръмп Владимир Путин Доставка на оръжия Руско-американски отношения
