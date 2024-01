Тръмп поиска от Върховния съд да отмени решение на Колорадо, спиращо го от избори

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да отмени решението на най-висшата съдебна инстанция на щата Колорадо, който породи сензация, като го дисквалифицира от изборите за президент заради действията му по време на нападението срещу Капитолия, предаде Франс прес

Тръмп обжалва отказа на Мейн да бъде допуснат до първичните избори в щата

Втори щат, Мейн, също постанови, че фаворитът на Републиканската партия за президентските избори през ноември е "несправоспособен да бъде президент" заради нападението на Капитолия през 2021 г., извършено поддръжници на Тръмп, в опит да оспорят избирането на демократа Джо Байдън за президент.

Trump asks US Supreme Court to review Colorado ruling barring him from the ballot over Jan. 6 attack https://t.co/WWPSnNUyKS