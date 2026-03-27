Свят

Г-7 търси изход от кризата с Иран - различия между съюзниците

Липсата на обща позиция доведе до очаквано комюнике вместо съвместно изявление след срещата край Париж

27 март 2026, 07:35
Г-7 търси изход от кризата с Иран - различия между съюзниците
Източник: БТА

М инистрите на външните работи от групата Г-7 започнаха в четвъртък, без американския си колега Марко Рубио, среща в абатство край Париж с ясно заявено намерение да насърчат Вашингтон към деескалация в Близкия изток, без обаче да забравят Украйна, отбелязва Франс прес.

Американският държавен секретар ще се днес присъедини към колегите си, събрали се абатството Вo дьо Серне, близо до Рамбуйе, на около 50 километра от Париж. Преди да пристигне там, той заяви, че е в интерес на страните от Г-7 да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран и повтори отново разочарованието на Вашингтон от съюзниците му, предаде Франс прес. „В техен интерес е да помогнат, това е в техен национален интерес“, заяви Рубио, малко преди да отпътува за Франция.

Това е първото пътуване на американския държавен секретар в чужбина, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари.

Външните министри на Германия, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония ясно изразиха желанието си да се намери дипломатическо решение на американско-израелската военна офанзива в Иран, която има глобални икономически последици заради почти пълното блокиране на Ормузкия проток от Техеран вече близо месец.

При пристигането си ръководителката на европейската дипломация Кая Калас предложи на САЩ да окажат и по-голям натиск върху Русия, като подчерта, че войните в Украйна и Близкия изток са „тясно свързани“. „Виждаме, че Русия помага на Иран с разузнавателна информация за насочване (на удари) срещу американци, за убиване на американци (в Близкия изток), а Русия също така вече доставя дронове на Иран, за да може (тази страна) да атакува съседни държави и американски военни бази“, заяви тя пред журналисти. „Ако Америка иска войната в Близкия изток да спре, тя трябва също така да упражни натиск върху Русия, за да не може тя да помага (на Иран) в тази насока“, подчерта тя.

„Имаме основания да смятаме, че днес Русия подкрепя военните усилия на Иран, които изглежда са насочени по-специално към американски цели“, заяви от своя страна френският външен министър Жан-Ноел Баро на пресконференция в края на първия ден от разговорите.

От своя страна канадският министър Анита Ананд призова Г-7 колективно да подкрепи деескалацията в Близкия изток.

„За германското правителство е много важно да знае точно какво възнамеряват да направят нашите американски партньори“, подчерта германският министър Йохан Вадефул, на фона на неяснотата около евентуални преки преговори между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната.

Иран е отговорил на плана за прекратяване на конфликта, обявен от американския президент Доналд Тръмп и предаден чрез пакистански посредник, съобщи източник, цитиран от иранската агенция Тасним. В същото време американският пратеник Стив Уиткоф увери, че съществуват „силни сигнали“, че Техеран иска да постигне споразумение със САЩ.

В сряда държавната телевизия на Иран обаче съобщи, че Иран е отхвърлил този план, докато Белият дом заплаши да „отприщи ада“ върху страната в случай на провал на преговорите.

Франция, която тази година председателства Г-7, също подкрепя дипломатическо решение на конфликта и не иска да бъде въвлечена във войната. Италия възнамерява да „насърчи деескалацията“ и да гарантира „готовността на италианското правителство да допринесе за усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток“, според дипломатически източник.

Във втория ден за участие в срещата на външните министри на Г-7 са поканени и външните министри на големи развиващи се страни, като Индия и Бразилия, както и министрите на Украйна, Саудитска Арабия и Южна Корея.

Г-7 решиха: санкциите срещу Русия остават

Освен Близкия изток, министрите от Г-7 ще посветят работна сесия и на Украйна.

„Украинската съпротива се държи добре и ние ще продължим да я подкрепяме“, увери френският външен министър Жан-Ноел Баро, като напомни, че Европа е „основният“ поддръжник на Украйна.

Като знак за трудността да се постигне обща позиция, срещата ще завърши днес с публикуване на комюнике от френското председателство, а не на съвместно изявление, посочи дипломатически източник.

Срещата на външните министри ще бъде последвана от среща на Г-7, посветена на финансите и на енергетиката с участие на представители централните банки на страните от Голямат седморка, която ще се проведе в понеделник под формата на видеоконференция.

По време на срещата си министрите на външните работи от ще обсъдят и ремонтни дейности на стойност около 500 милиона евро (576,30 милиона долара) за защитния саркофаг на украинската ядрена централа в Чернобил, заяви в четвъртък френският външен министър Баро, цитиран от Ройтерс. „Г-7 трябва да играе водеща роля в набирането на тези средства, в тясна координация с Европейската банка за възстановяване и развитие“, каза Баро пред журналисти в кулоарите на среща на Г-7, която се провежда във Франция. Очаква се президентът на ЕБВР Одил Рено-Басо да присъства днес на  втория ден от срещата.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Г7 Външни министри Близък изток Украйна Иран Ормузки проток Деескалация САЩ Русия Дипломатическо решение
